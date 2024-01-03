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Французский МИД отказался осуждать ракетный удар по Белгороду

3 января 2024 23:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Французский МИД отказался осуждать ракетный удар по Белгороду
Последствия взрывов в результате атаки на Белгород. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве иностранных дел Франции отказались осудить обстрел Белгорода 30 декабря прошлого года. Там заявили, что Украина имеет право на самооборону и ответные удары.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ведомства.

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Ведомство подчеркнуло, что Россия проводит стратегию террора, намеренно атакуя важные объекты гражданской инфраструктуры, нарушая международное гуманитарное право. В то время как Украина действует в порядке самообороны, согласно статье 51 Устава ООН.

"Россия имеет возможность положить конец этому конфликту и сопровождающей его человеческой трагедии, за которую она несет полную ответственность. Для этого она должна вывести все свои войска с международно признанной территории Украины", — подчеркнули в МИД Франции.

Атака на Белгород — что известно

Напомним, что ночью 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке на город. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом якобы погиб мужчина.

В то же время пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала обстрел российского Белгорода "терактом". При этом чиновница в атаке на город в очередной раз обвинила Великобританию и Соединенные Штаты Америки.

Также не так давно в ГУР заявили, что во время атаки был убит офицер следственного комитета России Михаил Конопицин. 

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