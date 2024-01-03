Французский МИД отказался осуждать ракетный удар по Белгороду
В Министерстве иностранных дел Франции отказались осудить обстрел Белгорода 30 декабря прошлого года. Там заявили, что Украина имеет право на самооборону и ответные удары.
Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ведомства.
Франция отказалась осуждать удар по Белгороду
Ведомство подчеркнуло, что Россия проводит стратегию террора, намеренно атакуя важные объекты гражданской инфраструктуры, нарушая международное гуманитарное право. В то время как Украина действует в порядке самообороны, согласно статье 51 Устава ООН.
"Россия имеет возможность положить конец этому конфликту и сопровождающей его человеческой трагедии, за которую она несет полную ответственность. Для этого она должна вывести все свои войска с международно признанной территории Украины", — подчеркнули в МИД Франции.
Атака на Белгород — что известно
Напомним, что ночью 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об атаке на город. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом якобы погиб мужчина.
В то же время пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала обстрел российского Белгорода "терактом". При этом чиновница в атаке на город в очередной раз обвинила Великобританию и Соединенные Штаты Америки.
Также не так давно в ГУР заявили, что во время атаки был убит офицер следственного комитета России Михаил Конопицин.
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