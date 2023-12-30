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У Росії заявили про обстріл Бєлгорода — є загиблі

30 грудня 2023 04:27
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Росії заявили про обстріл Бєлгорода — є загиблі
У Мережі показали наслідки атаки на Бєлгород. Фото: влада Бєлгорода
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Вночі, 30 грудня, росіяни заявили про атаку на Бєлгород. Внаслідок прямого влучення одного зі снарядів у приватний житловий будинок нібито загинув чоловік.

Про це у Мережі повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.

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За словами Гладкова, крім загиблого, поранено ще чотирьох людей, зокрема, дитину 10 років.

У РФ повідомили про атаку на Бєлгород. Фото: скриншот

 У жінки осколкове поранення скроневої області, у одного чоловіка осколкові поранення голови, у другого чоловіка – контузія. Усіх постраждалих доставлено до Бєлгородської обласної клінічної лікарні та дитячої обласної лікарні. Лікарі надають постраждалим усю необхідну медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.

У Мережі показали наслідки атаки на Бєлгород. Фото: влада Бєлгорода

Зазначають і про руйнування будівель. У десяти приватних житлових домоволодіннях: вибиті вікна, один із будинків частково зруйнований. Також пошкоджено два автомобілі. Подомовий обхід буде продовжено у світлий час доби.

У Мережі показали наслідки атаки на Бєлгород. Фото: влада Бєлгорода

"Є пошкодження системи водозабезпечення у місті Бєлгороді. Аварійні бригади на місці на чолі з моїм заступником Сергієм Володимировичем Довгалюком та мером міста Валентином Валентиновичем Демидовим. Визначаються місця ушкоджень, після цього одразу розпочнуться відновлювальні роботи", — повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.

У Мережі показали наслідки атаки на Бєлгород. Фото: влада Бєлгорода

Нагадаємо, вибухи, 30 грудня, пролунали на Хмельниччині. У низці областей триває повітряна тривога.

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