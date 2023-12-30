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В России заявили об обстреле Белгорода — есть погибшие

30 декабря 2023 04:27
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В России заявили об обстреле Белгорода — есть погибшие
В Сети показали последствия атаки на Белгород. Фото: власть Белгорода
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Ночью, 30 декабря, россияне заявили об атаке на Белгород. В результате прямого попадания одного из снарядов в частный жилой дом якобы погиб мужчина.

Об этом в Сети сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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По словам Гладкова, кроме погибшего, ранены еще четыре человека, в частности, ребенок 10 лет.

В РФ сообщили об атаке на Белгород. Фото: скриншот

"У женщины осколочное ранение височной области, у одного мужчины осколочные ранения головы, у другого мужчина — контузия. Все пострадавшие доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

В Сети показали последствия атаки на Белгород. Фото: власть Белгорода

Отмечают и разрушение зданий. В десяти частных жилищных домовладениях: выбиты окна, один из домов частично разрушен. Также повреждены два автомобиля. Подомовый обход будет продлен в светлое время суток.

В Сети показали последствия атаки на Белгород. Фото: власть Белгорода

"Есть повреждение системы водоснабжения в городе Белгороде. Аварийные бригады на месте во главе с моим заместителем Сергеем Владимировичем Довгалюком и мэром города Валентином Валентиновичем Демидовым. Определяются места повреждений, после этого сразу начнутся восстановительные работы ", — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Сети показали последствия атаки на Белгород. Фото: власть Белгорода

Напомним, взрывы, 30 декабря, прогремели на Хмельнитчине . В ряде областей идет воздушная тревога.

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