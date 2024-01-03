Французьке МЗС відмовилося засуджувати ракетний удар по Бєлгороду
В Міністерстві закордонних справ Франції відмовилися засудити обстріл Бєлгорода 30 грудня минулого року. Там заявили, що Україна має право на самооборону та удари у відповідь.
Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті відомства.
Франція відмовилася засуджувати удар по Бєлгороду
Відомство наголосило, що Росія проводить стратегію терору, навмисно атакуючи важливі об'єкти цивільної інфраструктури, порушуючи міжнародне гуманітарне право. Тоді як Україна діє в порядку самооборони, згідно зі статтею 51 Статуту ООН.
"Росія має можливість покласти край цьому конфлікту і людській трагедії, що його супроводжує, за яку вона несе повну відповідальність. Для цього вона повинна вивести всі свої війська з міжнародно визнаної території України", — наголосили в МЗС Франції.
Атака на Бєлгород — що відомо
Нагадаємо, що вночі 30 грудня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про атаку на місто. Внаслідок прямого влучення одного зі снарядів у приватний житловий будинок нібито загинув чоловік.
Водночас речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала обстріл російського Бєлгорода "терактом". При цьому посадовиця в атаці на місто вчергове звинуватила Велику Британію та Сполучені Штати Америки.
Також не так давно у ГУР заявили, що під час атаки було вбито офіцера слідчого комітету Росії Михайла Конопіцина.
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