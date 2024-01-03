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Французьке МЗС відмовилося засуджувати ракетний удар по Бєлгороду

3 січня 2024 23:53
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Ілля Рябінін
редактор
Французьке МЗС відмовилося засуджувати ракетний удар по Бєлгороду
Наслідки вибухів внаслідок атаки на Бєлгород. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві закордонних справ Франції відмовилися засудити обстріл Бєлгорода 30 грудня минулого року. Там заявили, що Україна має право на самооборону та удари у відповідь.

Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті відомства.

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Відомство наголосило, що Росія проводить стратегію терору, навмисно атакуючи важливі об'єкти цивільної інфраструктури, порушуючи міжнародне гуманітарне право. Тоді як Україна діє в порядку самооборони, згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

"Росія має можливість покласти край цьому конфлікту і людській трагедії, що його супроводжує, за яку вона несе повну відповідальність. Для цього вона повинна вивести всі свої війська з міжнародно визнаної території України", — наголосили в МЗС Франції.

Атака на Бєлгород — що відомо

Нагадаємо, що вночі 30 грудня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про атаку на місто. Внаслідок прямого влучення одного зі снарядів у приватний житловий будинок нібито загинув чоловік.

Водночас речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала обстріл російського Бєлгорода "терактом". При цьому посадовиця в атаці на місто вчергове звинуватила Велику Британію та Сполучені Штати Америки.

Також не так давно у ГУР заявили, що під час атаки було вбито офіцера слідчого комітету Росії Михайла Конопіцина.

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