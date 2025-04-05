Украина и Франция рассматривают инвестиции в возобновляемую энергетику ЧАЭС

Чернобыльская атомная электростанция. Фото: УНИАН

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук и специальный уполномоченный Президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн посетили Чернобыльскую зону отчуждения. Они осмотрели возможности для инвестирования в возобновляемую энергетику.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

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В Кабмине отметили, что идею партнерства с Францией уже обсуждали во время встречи Светланы Гринчук с Пьером Эльброном в феврале. Тогда специальный уполномоченный Президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины заявил, что компании его страны сделали аналитику и видят большой потенциал в этом направлении.

"Также участники осмотрели последствия недавней атаки России на Арку НБК — объект, к созданию которого были привлечены и французские компании и специалисты. Французские партнеры сейчас рассматривают возможность оказания помощи для восстановления Арки в рамках Счета международного сотрудничества для Чернобыля. Сейчас ведется активная работа по оценке повреждений и наработки плана восстановления функциональности Арки", — говорится в сообщении.

Встреча сторон стала еще одним шагом для укрепления сотрудничества Украины и Франции в сфере ядерной безопасности и восстановления экологической стабильности в зоне ЧАЭС.

Напомним, в Чернобыльской зоне заметили американскую норку. Она распространилась с меховых ферм.

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