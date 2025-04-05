Україна та Франція розглядають інвестиції у відновлювану енергетику ЧАЕС

Чорнобильська атомна електростанція. Фото: УНІАН

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук та спеціальний уповноважений Президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн відвідали Чорнобильську зону відчуження. Вони оглянули можливості для інвестування у відновлювану енергетику.

Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів України.

Реклама

Читайте також:

Можливість старту проєктів з відновлюваної енергетики у Чорнобилі

У Кабміні зазначили, що ідею партнерства з Францією вже обговорювали під час зустрічі Світлани Гринчук із П'єром Ельброном у лютому. Тоді спеціальний уповноважений Президента Франції з питань допомоги та відновлення України заявив, що компанії його країни зробили аналітику та бачать великий потенціал у цьому напряму.

"Також учасники оглянули наслідки нещодавньої атаки Росії на Арку НБК — об’єкт, до створення якого були залучені і французькі компанії та фахівці. Французькі партнери наразі розглядають можливість надання допомоги для відновлення Арки в рамках Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля. Наразі ведеться активна робота щодо оцінки пошкоджень і напрацювання плану відновлення функціональності Арки", — йдеться у повідомленні.

Зустріч сторін стала ще одним кроком для зміцнення співпраці України та Франції в галузі ядерної безпеки та відновлення екологічної стабільності в зоні ЧАЕС.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні помітили американську норку. Вона поширилася з хутряних ферм.

Раніше експерти пояснили, чому в Хіросімі людям можна жити, а в Чорнобилі — ні.