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Главная Новости дня FPV-дрон ВСУ мастерски уничтожил российскую пушку Д-30 — видео

FPV-дрон ВСУ мастерски уничтожил российскую пушку Д-30 — видео

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Дата публикации 6 августа 2025 11:33
Пограничники точно ликвидировали дроном российскую гаубицу Д-30
Дрон подлетает к пушке. Фото: кадр из видео

На юге Украины аэроразведка Бердянского пограничного отряда обнаружила и атаковала дроном замаскированную вражескую артиллерийскую установку Д-30. Ее российские военные пытались спрятать в промышленном помещении.

Видеозапись с FPV-дрона обнародовала пресс-служба ГПСУ.

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После точного наведения FPV-дрон попал во вражескую цель. Украинские военнослужащие умело направили дрон сквозь окно в результате чего он успешно подлетел к гаубице и полностью уничтожили ее.

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Дым после попадания дрона. Фото: кадр из видео

В ГПСУ иронично прокомментировали это как "неудачную парковку" российской техники.

Уничтоженная пушка — это 122-мм гаубица Д-30 советского образца, которая на вооружении армии РФ еще с 1960-х годов. Она предназначена для поражения живой силы, укреплений, техники и объектов в тылу противника.

Имеет дальность стрельбы до 15,4 км обычными снарядами и до 21 км — реактивными. Из-за своей массы и габаритов обычно используется в стационарных огневых позициях или буксируется транспортом.

Напомним, в России раздавались взрывы в результате атаки дронов по некоторым объектам инфраструктуры.

А одесские морпехи показали видео успешных атак по российской технике и личному составу на фронте.

российские войска военная техника дроны ГПСУ FPV-дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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