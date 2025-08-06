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Головна Новини дня FPV-дрон ЗСУ майстерно знищив російську гармату Д-30 — відео

FPV-дрон ЗСУ майстерно знищив російську гармату Д-30 — відео

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Дата публікації: 6 серпня 2025 11:33
Прикордонники влучно ліквідували дроном російську гаубицю Д-30
Дрон підлітає до гармати. Фото: кадр з відео

На півдні України аеророзвідка Бердянського прикордонного загону виявила та атакувала дроном замасковану ворожу артилерійську установку Д-30. Її російські військові намагалися сховати у промисловому приміщенні. 

Відеозапис з FPV-дрону оприлюднила пресслужба ДПСУ

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Українські прикордонники успішно атакували російську ворожу техніку

Після точного наведення FPV-дрон влучив у ворожу ціль. Українські військовослужбовці вміло скерували дрон крізь вікно, внаслідок чого він успішно підлетів до гаубиці та повністю знищили її. 

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Дим після влучання дрона. Фото: кадр з відео

У ДПСУ іронічно прокоментували це як "невдале паркування" російської техніки.

Знищена гармата — це 122-мм гаубиця Д-30 радянського зразка, яка є на озброєнні армії РФ ще з 1960-х років. Вона призначена для ураження живої сили, укріплень, техніки та об’єктів у тилу противника.

Має дальність стрільби до 15,4 км звичайними снарядами і до 21 км — реактивними. Через свою масу і габарити зазвичай використовується у стаціонарних вогневих позиціях або буксирується транспортом.

Нагадаємо, в Росії лунали вибухи внаслідок атаки дронів по деяких об'єктах інфраструктури. 

А одеські морпіхи показали відео успішних атак по російській техніці та особовому складі на фронті. 

російські війська військова техніка дрони ДПСУ FPV-дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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