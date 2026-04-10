Фото Малолетки об обстреле Киева победило на World Press Photo 2026

Снимок "Российская атака по Киеву". Фото: AP/Evgeniy Maloletka

Снимок украинского фотографа Евгения Малолетки победил в Международном конкурсе World Press Photo 2026. Победным кадром стала фотография, сделанная после обстрела Киева.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт конкурса.

Фото Евгения Малолетки среди победителей World Press Photo-2026

Фотографию под названием "Российская атака по Киеву" (Russian Attack on Kyiv), которую сделал Малолетка 24 апреля 2025 года, жюри World Press Photo отметило как одну из лучших в категории "Европа".

"Валерия Синюк (65 лет) сидит возле своего сильно поврежденного дома. Она спала, когда российская ракета разрушила здание напротив ее дома", — сказано в описании к фотографии Малолетки.

В результате того обстрела погибли по меньшей мере 12 человек, еще около 90 получили ранения. Повреждения были зафиксированы сразу в пяти районах Киева, при этом наибольшие разрушения получил Святошинский район.

Стоит отметить, что ранее Евгений Малолетка уже получал главную награду конкурса — World Press Photo of the Year 2023 — за снимок из Мариуполя. Работы победителей World Press Photo 2026 войдут в международную выставку, которую традиционно представляют более чем в 45 странах мира.

Среди победителей в европейской категории также оказался американский фотожурналист Дэвид Гуттенфелдер, который зафиксировал украинского военного из батальона беспилотников "Ахиллес" в Харьковской области.

Заметим, что имена финалистов и обладателя главной награды World Press Photo of the Year 2026 должны объявить уже 23 апреля.

