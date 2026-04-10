Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Фото Малолєтки про обстріл Києва перемогло на World Press Photo 2026

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 01:33
Знімок "Російська атака по Києву". Фото: AP/Evgeniy Maloletka

Знімок українського фотографа Євгена Малолєтки переміг у Міжнародному конкурсі World Press Photo 2026. Переможним кадром стала світлина, зроблена після обстрілу Києва.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт конкурсу.

Фото Євгена Малолєтки серед серед переможців World Press Photo-2026

Світлину під назвою "Російська атака по Києву" (Russian Attack on Kyiv), яку зробив Малолєтка 24 квітня 2025 року, журі World Press Photo відзначило як одну з найкращих у категорії "Європа".

"Валерія Синюк (65 років) сидить біля свого сильно пошкодженого будинку. Вона спала, коли російська ракета зруйнувала будівлю напроти її будинку", — сказано в описі до фотографії Малолєтки.

Унаслідок того обстрілу загинули щонайменше 12 людей, ще близько 90 зазнали поранення. Пошкодження були зафіксовані одразу в п’яти районах Києва, при цьому найбільших руйнувань зазнав Святошинський район.

Варто зазначити, що раніше Євген Малолєтка вже здобував головну відзнаку конкурсу — World Press Photo of the Year 2023 — за знімок із Маріуполя. Роботи переможців World Press Photo 2026 увійдуть до міжнародної виставки, яку традиційно презентують більш ніж у 45 країнах світу.

Серед переможців у європейській категорії також опинився американський фотожурналіст Девід Гуттенфелдер, який зафіксував українського військового з батальйону безпілотників "Ахіллес" у Харківській області.

Зауважимо, що імена фіналістів і володаря головної нагороди World Press Photo of the Year 2026 мають оголосити вже 23 квітня.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що у Києві в листопаді 2025 року фотографи Костянтин і Владислава Ліберови разом з ДТЕК відкрили виставку "До світла". Вона була присвячена українським енергетикам і світлу як символу незламності.

Також ми розповідали, як виглядає зараз могила провідника ОУН/УПА Степана Бандери, що розташована в Мюнхені.

Київ фото війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації