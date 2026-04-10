Фото Малолєтки про обстріл Києва перемогло на World Press Photo 2026

Знімок "Російська атака по Києву".

Знімок українського фотографа Євгена Малолєтки переміг у Міжнародному конкурсі World Press Photo 2026. Переможним кадром стала світлина, зроблена після обстрілу Києва.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт конкурсу.

Фото Євгена Малолєтки серед переможців World Press Photo-2026

Світлину під назвою "Російська атака по Києву" (Russian Attack on Kyiv), яку зробив Малолєтка 24 квітня 2025 року, журі World Press Photo відзначило як одну з найкращих у категорії "Європа".

"Валерія Синюк (65 років) сидить біля свого сильно пошкодженого будинку. Вона спала, коли російська ракета зруйнувала будівлю напроти її будинку", — сказано в описі до фотографії Малолєтки.

Унаслідок того обстрілу загинули щонайменше 12 людей, ще близько 90 зазнали поранення. Пошкодження були зафіксовані одразу в п’яти районах Києва, при цьому найбільших руйнувань зазнав Святошинський район.

Читайте також:

Варто зазначити, що раніше Євген Малолєтка вже здобував головну відзнаку конкурсу — World Press Photo of the Year 2023 — за знімок із Маріуполя. Роботи переможців World Press Photo 2026 увійдуть до міжнародної виставки, яку традиційно презентують більш ніж у 45 країнах світу.

Серед переможців у європейській категорії також опинився американський фотожурналіст Девід Гуттенфелдер, який зафіксував українського військового з батальйону безпілотників "Ахіллес" у Харківській області.

Зауважимо, що імена фіналістів і володаря головної нагороди World Press Photo of the Year 2026 мають оголосити вже 23 квітня.

