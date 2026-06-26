Формула выживания: почему украинцы вынуждены бороться за доступ к лекарствам

Журналистка проекта "Наша справа" Диана Лановец. Фото: кадр из видео

Для тысяч украинцев диагноз стал лишь началом борьбы. После него начинается ещё одна война — за доступ к лечению. Пациенты с онкологическими, орфанными заболеваниями и эпилепсией все чаще сталкиваются с отсутствием жизненно необходимых препаратов в больницах и аптеках.

Команда проекта "Наша справа" пообщалась с пациентами и их семьями, врачами, представителями пациентских организаций, чиновниками, а также специалистами ГП "Медицинские закупки Украины".

Дефицит лекарств в Украине: истории пациентов и ответы чиновников

Одной из героинь является Алиса, воспитывающая 11-летнюю дочь Веру, страдающую тяжелой формой эпилепсии. Девочка зависит от противосудорожных препаратов, которые необходимо принимать ежедневно в одно и то же время. Когда лекарства исчезли с украинского рынка, семье пришлось искать их за границей и платить в четыре раза больше.

"Мы покупаем лекарства фактически на черном рынке. Но это единственный способ спасти жизнь моей дочери", — рассказывает женщина.

Подобные истории сегодня звучат по всей стране. Родители детей с эпилепсией создают закрытые группы, где обмениваются остатками препаратов и помогают друг другу найти необходимые лекарства.

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Проблемы существуют и в онкологии. Пациенты сообщают о дефиците ряда препаратов для химиотерапии и таргетного лечения. Часто люди вынуждены покупать лекарства за свой счет или искать их в других областях.

В то же время государство ежегодно тратит миллиарды гривен на закупку медикаментов. В ГП "Медицинские закупки Украины" объясняют перебои с поставками комплексом факторов: последствиями войны, разрушением логистики и недобросовестностью отдельных поставщиков.

Однако пациентские организации убеждены: проблема гораздо глубже. В Украине до сих пор отсутствует полноценный реестр онкопациентов, не хватает современных инновационных препаратов, а система планирования потребностей не всегда соответствует реальной ситуации.

Для расширения доступа к инновационным препаратам государство начало использовать механизм договоров управляемого доступа. Он позволяет закупать дорогостоящие лекарства на специальных условиях и со скидками от производителей. Впрочем, пациентские организации отмечают: этого пока недостаточно для покрытия реальных потребностей.

В новом расследовании "Наша справа" журналистка проекта Диана Лановец собрала истории пациентов, комментарии чиновников, врачей и экспертов, чтобы выяснить, почему в Украине возникают перебои с лекарствами и возможно ли построить систему, в которой доступ к лечению будет гарантирован, а не будет зависеть от случая.

Как писали Новини.LIVE, ранее в расследовании "Наша Справа" речь шла о том, что в аптеках начали исчезать дешёвые лекарства. Причина: изменение модели заработка.

Также сообщалось, что в перечень "Доступных лекарств" добавили 778 препаратов. Их можно получить только по электронному рецепту. Полный перечень препаратов можно посмотреть на сайте Минздрава, а также через сервис по номеру 1677.