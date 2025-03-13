Международный уголовный суд будет судить Дутерте за преступления против человечности

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Международный уголовный суд в Гааге (МУС) взял под стражу бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. Его обвиняют в массовых внесудебных казнях, совершенных во время так называемой "войны с наркотиками".

Об этом говорится в заявлении МУС.

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Как говорится в официальном заявлении суда, Дутерте, будучи мэром города Давао, а впоследствии президентом страны, руководил операциями, в результате которых между 2011 и 2019 годами погибли тысячи человек. Прокуроры МУС считают, что эти убийства имели системный и масштабный характер и были направлены против гражданского населения Филиппин.

Ордер на арест Дутерте был выдан после расследования, в ходе которого прокуроры собрали доказательства причастности экс-президента к созданию так называемого "Эскадрона смерти Давао". Его члены, по указанию Дутерте, казнили подозреваемых в наркоторговле и употреблении наркотиков без суда и следствия.

"Арест господина Дутерте является важным событием в стремлении МУС привлечь к ответственности виновных за предполагаемые преступления в Республике Филиппины, совершенные во время так называемой "войны с наркотиками", — отмечается в документе.

По официальным данным полиции Филиппин, во время антинаркотических операций погибли по меньшей мере 6200 человек. В то же время прокуроры МУС утверждают, что реальное количество жертв может достигать от 12 до 30 тысяч человек.

Дутерте был задержан филиппинскими властями 11 марта по ордеру МУС и позже доставлен в Гаагу. В суде ему должны предъявить официальные обвинения, а также определить условия дальнейшего рассмотрения дела.

Сам экс-президент категорически отрицает свою вину, заявляя, что его действия были направлены на борьбу с преступностью и улучшение безопасности в стране. Его адвокаты также заявили, что арест является незаконным, поскольку Филиппины еще в 2019 году вышли из юрисдикции МУС.

Однако, согласно правилам Международного уголовного суда, выход страны не аннулирует его полномочий по расследованию преступлений, совершенных во время членства государства в Уставе МУС. Поэтому суд имеет право привлечь Дутерте к ответственности за действия, которые происходили до 2019 года.

Напомним, во вторник, 11 марта, в аэропорту Манилы задержали Родриго Дутерте по ордеру МУС.