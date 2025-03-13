Міжнародний кримінальний суд судитиме Дутерте за злочини проти людяності

Колишній президент Філіппін Родріго Дутерте. Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (МКС) взяв під варту колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте. Його звинувачують у масових позасудових стратах, скоєних під час так званої "війни з наркотиками".

Про це йдеться у заяві МКС.

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Як йдеться в офіційній заяві суду, Дутерте, будучи мером міста Давао, а згодом президентом країни, керував операціями, внаслідок яких між 2011 та 2019 роками загинули тисячі осіб. Прокурори МКС вважають, що ці вбивства мали системний та масштабний характер і спрямовувалися проти цивільного населення Філіппін.

Ордер на арешт Дутерте було видано після розслідування, в ході якого прокурори зібрали докази причетності експрезидента до створення так званого "Ескадрону смерті Давао". Його члени, за вказівкою Дутерте, страчували підозрюваних у наркоторгівлі та вживанні наркотиків без суду та слідства.

"Арешт пана Дутерте є важливою подією в прагненні МКС притягнути до відповідальності винних за ймовірні злочини у Республіці Філіппіни, скоєні під час так званої "війни з наркотиками", — зазначається в документі.

За офіційними даними поліції Філіппін, під час антинаркотичних операцій загинули щонайменше 6200 людей. Водночас прокурори МКС стверджують, що реальна кількість жертв може сягати від 12 до 30 тисяч осіб.

Дутерте був затриманий філіппінською владою 11 березня за ордером МКС і пізніше доставлений до Гааги. У суді йому мають висунути офіційні звинувачення, а також визначити умови подальшого розгляду справи.

Сам експрезидент категорично заперечує свою провину, заявляючи, що його дії були спрямовані на боротьбу зі злочинністю та покращення безпеки в країні. Його адвокати також заявили, що арешт є незаконним, оскільки Філіппіни ще у 2019 році вийшли з юрисдикції МКС.

Однак, згідно з правилами Міжнародного кримінального суду, вихід країни не анулює його повноважень щодо розслідування злочинів, скоєних під час членства держави у Статуті МКС. Тому суд має право притягнути Дутерте до відповідальності за дії, які відбувалися до 2019 року.

Нагадаємо, у вівторок, 11 березня, в аеропорті Маніли затримали Родріго Дутерте за ордером МКС.