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Главная Новости дня Федоров: вражеский БПЛА нанес удар по АЗС в Запорожье

Федоров: вражеский БПЛА нанес удар по АЗС в Запорожье

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 14:42
БПЛА атаковал АЗС в Запорожье: есть раненый: подробности
Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС

В воскресенье, 21 июня, российские войска атаковали Запорожье с помощью беспилотника, под удар попала автозаправочная станция. По предварительным данным, в результате атаки один человек получил ранение.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

БПЛА попал в АЗС, есть раненый, последствия уточняются

По предварительной информации, в результате атакиодин человек получил ранение. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы, которые уточняют масштабы разрушений и последствия удара. Информация о дополнительных пострадавших или повреждениях инфраструктуры уточняется.

Федоров: ворожий БпЛА вдарив по АЗС у Запоріжжі - фото 1
Последствия атаки на Запорожье. Скриншот: Иван Федоров/Запорожская ОГА

Новини.LIVE сообщали, что в субботу, 20 июня, российские войска вновь нанесли удары по Запорожью и области. В городе и регионе прогремели мощные взрывы. В результате атаки есть погибшие и раненые.

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Новини.LIVE сообщали, что в результате массированных российских атак на Запорожскую, Сумскую и Днепропетровскую области есть погибшие и большое количество раненых. Под обстрелами оказались десятки населенных пунктов, повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт.

Иван Федоров война в Украине Запорожская ОВА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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