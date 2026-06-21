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Головна Новини дня Федоров: ворожий БпЛА вдарив по АЗС у Запоріжжі

Федоров: ворожий БпЛА вдарив по АЗС у Запоріжжі

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Дата публікації: 21 червня 2026 14:42
БпЛА атакував АЗС у Запоріжжі: є поранений: деталі
Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС

У неділю, 21 червня, російські війська атакували Запоріжжя безпілотником, під удар потрапила автозаправна станція. За попередніми даними, внаслідок атаки одна людина дістала поранення. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

БпЛА влучив у АЗС, є поранений, наслідки уточнюються

За попередньою інформацією, внаслідок атаки одна людина дістала поранення. Медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Наразі на місці події працюють відповідні служби, які уточнюють масштаби руйнувань та наслідки удару. Інформація про додаткові постраждалі чи пошкодження інфраструктури уточнюється.

Федоров: ворожий БпЛА вдарив по АЗС у Запоріжжі - фото 1
Наслідки атаки на Запоріжжя. Скріншот: Іван Федоров/Запорізька ОВА

Новини.LIVE повідомляли, що у суботу, 20 червня, російські війська знову завдали ударів по Запоріжжю та області. У місті та регіоні пролунали потужні вибухи. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Читайте також:

Новини.LIVE інформували, що внаслідок масованих російських атак на Запорізьку, Сумську та Дніпропетровську області є загиблі та велика кількість поранених. Під обстрілами опинилися десятки населених пунктів, пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури та транспорт.

Іван Федоров війна в Україні Запорізька ОВА
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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