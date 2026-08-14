Федоров: Украина испытывает реактивный дрон со скоростью более 600 км/ч

Украинский дрон-перехватчик. Фото: кадр из видео Михаила Федорова / Facebook

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Украинские разработчики проводят боевые испытания реактивного дрона-перехватчика, способного развивать скорость свыше 600 км/ч. Беспилотник был создан для борьбы с новыми российскими ударными дронами, в частности реактивными "Шахедами", которые становятся новой угрозой для украинской ПВО.

Об этом сообщил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, передает Новини.LIVE.

Украина тестирует новый дрон-перехватчик

Федоров рассказал, что посетил одно из предприятий по производству реактивных беспилотников. По его словам, команда разработчиков одной из первых в Украине создала дрон-перехватчик с реактивным двигателем.

"Команда одной из первых в Украине создала реактивный дрон-перехватчик, который благодаря реактивному двигателю развивает скорость свыше 600 км/ч. Сейчас разработка проходит боевые испытания", — отметил Федоров.

В настоящее время ожидаются результаты испытаний и первые подтвержденные случаи уничтожения целей с помощью нового перехватчика. Федоров также сообщил, что несколько украинских производителей уже имеют собственные решения для противодействия реактивным беспилотникам.

Россия использует реактивные "Шахеды"

По словам Федорова, Россия постепенно начала заменять обычные "Шахеды" на реактивные версии. Из-за более высокой скорости такие беспилотники представляют дополнительную угрозу для украинской системы противовоздушной обороны.

"Сегодня мы наблюдаем тенденцию: россияне постепенно заменяют обычные «Шахеды» на реактивные. Это изменение стратегии ведения войны в небе. Наша реакция должна быть быстрой", — сказал он.

Бывший министр обороны отметил, что Украина должна наращивать темпы разработки и производства средств противодействия новому типу воздушных целей.

Украина развивает дроны-перехватчики

Федоров напомнил, что Министерство обороны в прошлом году начало системно развивать направление дронов-перехватчиков. В частности, происходило открытие рынка для производителей, боевые испытания разработок и увеличение закупок.

Украинские производители также получали гранты через Brave1. Команда Минобороны анализировала предложенные решения и помогала с их испытаниями.

По словам Федорова, Украина уже обладает одной из самых современных систем малой ПВО в мире, а украинский опыт в этой сфере изучают другие армии.