Федоров рассказал об установке бронированных колес для боевых пикапов
Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал об украинской технологии RunFlat. Речь идет об установке броневых колес для боевых пикапов с Brave1.
Об этом Михаил Федоров сообщил в Facebook.
Бронированные колеса для боевых пикапов
Федоров рассказал, что RunFlat — это специальные вставки в автомобильные шины, позволяющие машине ехать даже на пробитых или поврежденных колесах.
"Особенно актуально во время эвакуации раненых, выполнения боевой задачи или доставки провизии Силам обороны. Военным не нужно останавливаться и подвергать себя опасности — они смогут продолжить движение к безопасному месту", — подчеркнул он.
По его словам, вставки RunFlat не уступают мировым моделям и произведены из материалов, которые не подвержены преждевременному разрушению. Сейчас команда разработчиков хочет запустить массовое производство и расширить модельный ряд на большие бронированные машины.
Федоров подчеркнул, что бронированные колеса — это лишь одна из разработок, которая поможет защитникам и защитницам сохранить жизнь.
Напомним, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал слухи о повестках в приложении "Дія". Они активно распространяются в социальных сетях.
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