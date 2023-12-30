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Федоров рассказал об установке бронированных колес для боевых пикапов

30 декабря 2023 12:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Федоров рассказал об установке бронированных колес для боевых пикапов
Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал об украинской технологии RunFlat. Речь идет об установке броневых колес для боевых пикапов с Brave1.

Об этом Михаил Федоров сообщил в Facebook.

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Бронированные колеса для боевых пикапов

Федоров рассказал, что RunFlat — это специальные вставки в автомобильные шины, позволяющие машине ехать даже на пробитых или поврежденных колесах.

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Бронированные колеса для боевых пикапов. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

"Особенно актуально во время эвакуации раненых, выполнения боевой задачи или доставки провизии Силам обороны. Военным не нужно останавливаться и подвергать себя опасности — они смогут продолжить движение к безопасному месту", — подчеркнул он.

По его словам, вставки RunFlat не уступают мировым моделям и произведены из материалов, которые не подвержены преждевременному разрушению. Сейчас команда разработчиков хочет запустить массовое производство и расширить модельный ряд на большие бронированные машины.

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Бронированные колеса для боевых пикапов. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Федоров подчеркнул, что бронированные колеса — это лишь одна из разработок, которая поможет защитникам и защитницам сохранить жизнь.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал слухи о повестках в приложении "Дія". Они активно распространяются в социальных сетях.

Также мы писали, что экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала о тактической победе ВСУ на Купянском направлении. Украинские защитники пресекли попытку российской армии повторно захватить город.

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