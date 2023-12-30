Федоров розповів про встановлення броньованих колес для бойових пікапів

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про українську технологію RunFlat. Йдеться про встановлення броньових колес для бойових пікапів з Brave1.

Про це Михайло Федоров повідомив у Facebook.

Читайте також:

Броньовані колеса для бойових пікапів

Федоров розповів, що RunFlat — це спеціальні вставки в автомобільні шини, які дозволяють машині їхати навіть на пробитих чи пошкоджених колесах.

Броньовані колеса для бойових пікапів. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

"Особливо актуально під час евакуації поранених, виконання бойового завдання або доставки провізії Силам оборони. Військовим не потрібно зупинятися та наражати себе на небезпеку — вони зможуть продовжити рух до безпечного місця", — наголосив він.

За його словами, вставки RunFlat не поступаються світовим моделям та вироблені з матеріалів, що не схильні до передчасного руйнування. Наразі команда розробників хоче запустити масове виробництво та розширити модельний ряд на великі броньовані машини.

Броньовані колеса для бойових пікапів. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Федоров наголосив, що броньовані колеса — це лише одна з розробок, яка допоможе захисникам і захисницям зберегти життя.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував чутки про повістки в додатку "Дія". Вони активно поширюються у соціальних мережах.

Також ми писали, що ексзаступниця міністра оборони України Анна Маляр розповіла про тактичну перемогу ЗСУ на Куп'янському напрямку. Українські оборонці присікли спробу російської армії повторно захопити місто.