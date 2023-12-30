Федоров розповів про встановлення броньованих колес для бойових пікапів
Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про українську технологію RunFlat. Йдеться про встановлення броньових колес для бойових пікапів з Brave1.
Про це Михайло Федоров повідомив у Facebook.
Броньовані колеса для бойових пікапів
Федоров розповів, що RunFlat — це спеціальні вставки в автомобільні шини, які дозволяють машині їхати навіть на пробитих чи пошкоджених колесах.
"Особливо актуально під час евакуації поранених, виконання бойового завдання або доставки провізії Силам оборони. Військовим не потрібно зупинятися та наражати себе на небезпеку — вони зможуть продовжити рух до безпечного місця", — наголосив він.
За його словами, вставки RunFlat не поступаються світовим моделям та вироблені з матеріалів, що не схильні до передчасного руйнування. Наразі команда розробників хоче запустити масове виробництво та розширити модельний ряд на великі броньовані машини.
Федоров наголосив, що броньовані колеса — це лише одна з розробок, яка допоможе захисникам і захисницям зберегти життя.
Нагадаємо, очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував чутки про повістки в додатку "Дія". Вони активно поширюються у соціальних мережах.
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