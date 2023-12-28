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В Україні змінять програму уроку "Захист України" — уряд виділив на це 1,74 млрд грн

28 грудня 2023 00:27
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
В Україні змінять програму уроку "Захист України" — уряд виділив на це 1,74 млрд грн - що саме зміниться і на що підуть кошти
Військовослужбовець демонструє кулемет учням. Фото: УНІАН
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

В Україні змінять програму уроку "Захист України". На ці потреби уряд виділив 1,74 млрд грн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"100 мільйонів підуть на професійний розвиток учителів і 1,64 млрд грн — на закупівлю навчального обладнання", — повідомив Федоров.

За його словами, для навчальної програми планують закупити таке обладнання:

  • симуляції управління дронами;
  • навчальні тири й макети;
  • аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети;
  • навчальні набори для роботи з електронікою, зв'язком і 3D-друком.

"Уроки "Захисту України" мають відповідати сучасним викликам і технологічним вимогам. Уже цього року МОН додав у навчальну програму блок по дронах. Далі повністю переглянемо підхід до дисципліни "Захист України" і паралельно навчаємо вчителів та забезпечуємо школи сучасною технікою", — додав Федоров.

Він подякував Кабміну та Міністерству освіти і науки України "за спільне бачення та конкретні дії".

Нагадаємо, раніше Федоров повідомив, що Україна отримала від Польщі нову партію систем доступу до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети Starlink. До держави надійшло п'ять тисяч систем.

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