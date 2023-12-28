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В Украине изменят программу урока "Защита Украины" — правительство выделило на это 1,74 млрд грн

28 декабря 2023 00:27
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
В Украине изменят программу урока "Защита Украины" - правительство выделило на это 1,74 млрд грн - что именно изменится и на что пойдут средства
Военнослужащий демонстрирует пулемет ученикам. Фото: УНИАН
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В Украине будет изменена программа урока "Защита Украины". На эти нужды правительство выделило 1,74 млрд. грн.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Что изменится в программе урока

"100 миллионов пойдут на профессиональное развитие учителей и 1,64 млрд грн — на закупку учебного оборудования", — сообщил Федоров.

По его словам, для учебной программы планируется закупить такое оборудование:

  • симуляции управления дронами;
  • обучающие тиры и макеты;
  • аптечки и тренажеры для сердечной реанимации, тренажер дефибриллятора, турникеты;
  • обучающие наборы для работы с электроникой, связью и 3D-печатью.

"Уроки "Защиты Украины" должны отвечать современным вызовам и технологическим требованиям. Уже в этом году МОН добавил в учебную программу блок по дронам. Далее полностью пересмотрим подход к дисциплине "Защита Украины" и параллельно учим учителей и обеспечиваем школы современной технике", — добавил Федоров.

Он поблагодарил Кабмин и Министерство образования и науки Украины "за общее видение и конкретные действия".

Напомним, ранее Федоров сообщил , что Украина получила от Польши новую партию систем доступа к широкополосному интернету в любой точке планеты Starlink. В государство поступило пять тысяч систем.

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