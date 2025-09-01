Видео
Главная Новости дня Федоров разъяснил, что такое Дія.AI и как это работает

Федоров разъяснил, что такое Дія.AI и как это работает

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 16:41
Дія.AI — Федоров объяснил, что это и как оно работает
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

На портале "Дія" запустили ИИ-ассистента. Украина первой в мире будет предоставлять государственные услуги с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram 1 сентября.

Что такое Дія.AI

По словам Федорова, Дія.АІ — это первый в мире государственный ИИ-агент, который не просто отвечает на вопросы, а предоставляет услуги в чате.

Что умеет Дія.AI:

  • уже сейчас можно получить в чате первую услугу — справку о доходах. В ближайшее время добавят еще пять услуг, которые сможет предоставлять Дія.АІ;
  • рассказывает об услугах в Дія.АІ. Не нужно искать информацию на портале или в интернете, а можно просто спросить у ИИ;
  • подберет услугу под вашу ситуацию. Например, если ваш дом поврежден, он мгновенно подскажет о еВідновлення и даст инструкцию, как получить возмещение от государства.

Министр отмечает, что сейчас Дія.АІ работает в формате открытого бета-тестирования, но постепенно ИИ будет учиться и модернизироваться.

"Мы фокусируемся на том, чтобы трансформировать Дію из цифрового сервиса в полноценного AI-агента, который будет работать 24/7 и предоставлять услуги без заполнения лишних форм и полей. Работаем над видением Дія.АІ и осенью представим всем украинцам, как будет меняться Дія с интеграцией искусственного интеллекта", — подчеркнул глава Минцифры.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский презентовал ИИ-помощника Дія.АІ. Президент провел встречу с командой "Дія".

Также мы писали, что в Украине впервые началось тестирование 5G на базе университета. Все, что нужно, — только устройство с поддержкой 5G и сим-карта Vodafone.

Михаил Федоров Дия искусственный интеллект документы услуги
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
