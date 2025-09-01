Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Федоров роз'яснив, що таке Дія.AI і як це працює

Федоров роз'яснив, що таке Дія.AI і як це працює

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 16:41
Дія.AI — Федоров пояснив, що це і як воно працює
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

На порталі "Дія" запустили АІ-асистента. Україна першою у світі надаватиме державні послуги за допомогою штучного інтелекту. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram 1 вересня. 

Реклама
Читайте також:

Що таке Дія.AI

За словами Федорова, Дія.АІ — це перший у світі державний ШІ-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги в чаті.  

Що вміє Дія.AI: 

  • вже зараз можна отримати в чаті першу послугу — довідку про доходи. Найближчим часом додадуть ще п'ять послуг, які зможе надавати Дія.АІ;
  • розповідає про послуги в Дії. Не потрібно шукати інформацію на порталі чи в інтернеті, а можна просто запитати у ШІ;
  • добере послугу під вашу ситуацію. Наприклад, якщо ваш будинок пошкоджено, він миттєво підкаже про єВідновлення і дасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави.

Міністр наголошує, що зараз Дія.АІ працює у форматі відкритого бета-тестування, але поступово ШІ буде навчатися та модернізуватися. 

"Ми фокусуємося на тому, щоб трансформувати Дію з цифрового сервісу на повноцінного AI-агента, який працюватиме 24/7 та надаватиме послуги без заповнення зайвих форм і полів. Працюємо над візією Дія.АІ і восени презентуємо всім українцям, як буде змінюватися Дія з інтеграцією штучного інтелекту", — наголосив очільник Мінцифри. 

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський презентував ШІ-помічника Дія.АІ. Президент провів зустріч із командою "Дії".

Також ми писали, що в Україні вперше розпочалося тестування 5G на базі університету. Все, що потрібно, — лише пристрій з підтримкою 5G і сім-карта Vodafone. 

Михайло Федоров Дія штучний інтелект документи послуги
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації