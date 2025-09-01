Дія.AI — Федоров пояснив, що це і як воно працює

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

На порталі "Дія" запустили АІ-асистента. Україна першою у світі надаватиме державні послуги за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram 1 вересня.

Що таке Дія.AI

За словами Федорова, Дія.АІ — це перший у світі державний ШІ-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги в чаті.

Що вміє Дія.AI:

вже зараз можна отримати в чаті першу послугу — довідку про доходи. Найближчим часом додадуть ще п'ять послуг, які зможе надавати Дія.АІ;

розповідає про послуги в Дії. Не потрібно шукати інформацію на порталі чи в інтернеті, а можна просто запитати у ШІ;

добере послугу під вашу ситуацію. Наприклад, якщо ваш будинок пошкоджено, він миттєво підкаже про єВідновлення і дасть інструкцію, як отримати відшкодування від держави.

Міністр наголошує, що зараз Дія.АІ працює у форматі відкритого бета-тестування, але поступово ШІ буде навчатися та модернізуватися.

"Ми фокусуємося на тому, щоб трансформувати Дію з цифрового сервісу на повноцінного AI-агента, який працюватиме 24/7 та надаватиме послуги без заповнення зайвих форм і полів. Працюємо над візією Дія.АІ і восени презентуємо всім українцям, як буде змінюватися Дія з інтеграцією штучного інтелекту", — наголосив очільник Мінцифри.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський презентував ШІ-помічника Дія.АІ. Президент провів зустріч із командою "Дії".

Також ми писали, що в Україні вперше розпочалося тестування 5G на базі університету. Все, що потрібно, — лише пристрій з підтримкою 5G і сім-карта Vodafone.