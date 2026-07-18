Федоров: реактивный "Шахед" долетает до центра Запорожья за считанные секунды

Иван Федоров. Фото: ОВА

Карина Приходько Редактор

Высокая скорость реактивных дронов типа "Шахед" существенно затрудняет их уничтожение силами противовоздушной обороны. Они долетают до центра Запорожья за считанные секунды.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров во время брифинга с журналистами, передает корреспондент Новини.LIVE.

Дроны долетают до Запорожья за считанные секунды

Федоров рассказал, что скорость реактивного беспилотника составляет примерно 450–500 километров в час. При этом радары могут обнаружить такую цель примерно за 10 километров до города, из-за чего времени на реагирование остается крайне мало.

"Скорость реактивного "Шахеда" — примерно 450–500 км/ч. С помощью радиолокации мы можем обнаружить его примерно за 10 километров, поэтому за считанные секунды он уже окажется в центре города", — пояснил глава ОВА.

Он отметил, что украинские защитники пытаются уничтожать воздушные цели еще на подступах к Запорожью, однако из-за их высокой скорости это чрезвычайно сложная задача.

Кроме того, Федоров обратил внимание на угрозу со стороны управляемых авиабомб, которые, по его словам, летят со скоростью более 600 километров в час.

В то же время он подчеркнул, что Силы обороны уже имеют успешные примеры перехвата таких боеприпасов. В частности, во время одной из недавних атак российские войска запустили по Запорожью четыре КАБы, два из которых украинские военные смогли сбить.

"Такая возможность есть, но это огромная титаническая работа, которую наши военные выполняют ежедневно", — подчеркнул Иван Федоров.

Как писали Новини.LIVE, 17 июля РФ сбросила пять КАБ на Сумы. В результате зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре в нескольких районах города.

А Владимир Зеленский сообщал, что с начала июля россияне совершили шесть баллистических атак на Киев. Украине необходимо ускорить поставки перехватчиков