Федоров рассказал, в чем была суть конфликта между Минобороны и Генштабом

Михаил Федоров. Фото: Новини.LIVE

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что приступал к этой должности с определённым видением ведения войны. По его словам, он представил его Генштабу ВСУ, однако между сторонами возник конфликт по поводу реализации этого видения.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Федоров рассказал в интервью "Украинской правде".

Что сказал Федоров о конфликте между Минобороны и Генштабом

Федоров сообщил, что у него и его команды было определенное видение, которое для воплощения в жизнь требовало изменений на практике.

"На самом деле у нас прямо такого личного конфликта с главнокомандующим не было. Это скорее мировоззренческий конфликт. У нас есть определенное видение войны, с которым мы пришли. Но это видение декомпозируется на определенные реформы, проекты и операции, которые нужно реализовать", — пояснил бывший чиновник.

По его словам, он работает с этой концепцией с 2023 года, и она была представлена как президенту, так и главнокомандующему и начальнику Генштаба ВСУ. Однако возник определенный конфликт.

"У нас был скорее институциональный конфликт по поводу реализации этой концепции. Плюс культурный конфликт. Потому что нужно давать свободу молодым лидерам, нужно быстрее принимать решения, нужно доводить до конца определенные реформы, которые уже начались", — пояснил Федоров.

Он добавил, что при его руководстве Минобороны не заблокировало ни одного решения Генштаба и главнокомандующего (тогда еще Александра Сырского). По словам Федорова, это была его позиция как гражданина и министра обороны, поскольку армия воюет круглосуточно и должна быть максимально эффективной.

Кроме того, бывший министр утверждает, что у него и Сирского было много встреч, совещаний и телефонных разговоров. Что касается слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что министр обороны и главнокомандующий не садились за переговоры без его участия, Федоров сказал, что не знает и не может это комментировать.

На вопрос о том, свидетельствует ли решение президента об увольнении о том, что тот выбрал Сирского, а не его, бывший министр обороны отвечает, что об этом нужно спросить Владимира Зеленского.

В то же время Федоров подчеркнул, что не ставил никакого ультиматума относительно выбора между ним и Сырским. Кроме того, он подтвердил, что после увольнения ему предложили ряд должностей, однако он не хочет занимать «декоративную» должность.

"Я просто сказал, что у меня есть определённое видение того, что делать дальше. Где бы я ни был, я буду следовать этому видению, но занимать какую-то декоративную должность не буду... Мне предложили должности, я сказал: нет, спасибо, я буду работать в другой сфере. А если я нужен для реализации концепции войны, то тогда в качестве министра обороны я смогу это продолжить и достичь результата, который декларировал", — пояснил бывший глава Минобороны.

Подводя итог, Федоров добавил, что за годы работы в правительстве он понимает, какие советы функциональны, а какие нет. По его словам, должность вице-премьера без министерства — это фактически должность советника, где нет возможности сформировать команду и влиять на реальный результат.

Что еще важно знать

Как сообщали Новини.LIVE, в этом же интервью Федоров назвал вероятные причины своего увольнения. Он говорит, что истинные причины могут быть связаны не с официальными объяснениями, а с реформами в сфере оборонных закупок. В частности, перестройка процессов в министерстве затронула интересы влиятельных групп.

Также мы писали, что 29 июля в Киеве и нескольких других городах Украины уже 12-й день подряд продолжались митинги против отставки Федорова.