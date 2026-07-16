Федоров раскрыл подробности первого разговора с Маском о Starlink

Михаил Федоров во время брифинга 16 июля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Министр обороны Михаил Федоров рассказал о первом видеоразговоре с американским миллиардером Илоном Маском по поводу введения "белых списков" для терминалов Starlink. По его словам, это решение должно было сделать невозможным использование спутниковой связи российскими военными. После достигнутых договоренностей Украина за несколько дней зарегистрировала большое количество своих терминалов через "Дію" и ЦНАПы.

Об этом Михаил Федоров заявил во время брифинга для прессы в четверг, 16 июля, сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

Федоров объяснил, как удалось договориться с Маском о Starlink

По словам Михаила Федорова, необходимость переговоров с основателем SpaceX возникла после того, как Starlink начали использовать управляемые операторами российские ударные беспилотники типа "Шахед". Он отметил, что такие дроны могут менять траекторию полета, не подавляются средствами радиоэлектронной борьбы и представляют угрозу для украинских систем противовоздушной обороны, в частности Patriot, F-16 и других средств ПВО.

"Также важное решение, которое уже было принято в самом начале и которое имеет архитектурное значение, — это отключение Starlink для россиян. У нас был разговор с Илоном Маском, когда прилетел первый "Шахед" со "Старлинком" над зданием, над Киевом, а затем над центром Киева и даже над зданием Министерства обороны, мы поняли, что если мы сейчас не отключим Starlink для россиян, то это станет нашей проблемой", — пояснил Федоров.

Федоров рассказал, что шансы убедить Илона Маска ввести "белые списки" для терминалов Starlink изначально оценивались всего в один процент. Несмотря на это, во время первого видеоразговора Маск согласился изменить правила использования спутниковой связи.

После достигнутых договоренностей украинские пользователи должны были зарегистрировать свои терминалы Starlink. Благодаря приложению "Дія" и центрам предоставления административных услуг за считанные дни в "белые списки" было внесено большое количество украинских терминалов.

Министр добавил, что скорость реализации этого решения удивила даже представителей компании SpaceX.

Новини.LIVE сообщали, что Михаил Федоров заявил, что не готов продолжать работу вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, для него важна не должность, а возможность эффективно работать ради победы Украины в войне. Федоров также подчеркнул, что в нынешней конфигурации военного руководства не видит пути к достижению этой цели.

Новини.LIVE также писали, что Федоров заявил о глубоких разногласиях с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, обвинив его в интригах, ультиматумах и нежелании открыто обсуждать проблемы. Он также раскритиковал подход к управлению войсками, подчеркнув, что украинская армия должна строиться на доверии, уважении к военным и современном лидерстве, а не на принуждении.