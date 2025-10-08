Нардеп Федина подтвердила критическую ситуацию в Сумской области

Девушка со свечой греется возле батареи. Иллюстративное фото: УНИАН

В Сумской области в результате атак РФ возникли проблемы со светом, газом и водой. Решать эти вопросы должна центральная власть.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявила народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина.

Реклама

Читайте также:

Что сказала Федина о критической ситуации в Сумской области

Во время эфира нардеп подтвердила, что в Сумской области критическая гуманитарная ситуация. В частности, в Шостке люди готовят еду на огне, поскольку уже шестые сутки нет ни света, ни воды, ни газа.

Она сообщила, что партийные ячейки пытаются помогать местным, а именно - привозят самое необходимое, координируют поддержку из других регионов. Однако Федина отметила, что эти вопросы должна решать центральная власть:

"Меня больше беспокоит, занимается ли этим центральная власть. Потому что на самом деле это должно решаться по властной вертикали, для этого есть военные администрации... Эти вещи прогнозируемые много месяцев подряд уже. И не было никакой реакции сверху, чтобы систематически начать это решать", — резюмировала нардеп.

Напомним, в ночь на 5 октября россияне нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Также на днях стало известно, что россияне изменили тактику обстрелов энергетических объектов. Теперь атаки РФ не только комбинированные, но и более сильные.