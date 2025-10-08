Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Федина подтвердила проблемы со светом, газом и водой на Сумщине

Федина подтвердила проблемы со светом, газом и водой на Сумщине

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 00:50
Нардеп Федина подтвердила критическую ситуацию в Сумской области
Девушка со свечой греется возле батареи. Иллюстративное фото: УНИАН

В Сумской области в результате атак РФ возникли проблемы со светом, газом и водой. Решать эти вопросы должна центральная власть.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявила народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина.

Реклама
Читайте также:

Что сказала Федина о критической ситуации в Сумской области

Во время эфира нардеп подтвердила, что в Сумской области критическая гуманитарная ситуация. В частности, в Шостке люди готовят еду на огне, поскольку уже шестые сутки нет ни света, ни воды, ни газа.

Она сообщила, что партийные ячейки пытаются помогать местным, а именно - привозят самое необходимое, координируют поддержку из других регионов. Однако Федина отметила, что эти вопросы должна решать центральная власть:

"Меня больше беспокоит, занимается ли этим центральная власть. Потому что на самом деле это должно решаться по властной вертикали, для этого есть военные администрации... Эти вещи прогнозируемые много месяцев подряд уже. И не было никакой реакции сверху, чтобы систематически начать это решать", — резюмировала нардеп.

Напомним, в ночь на 5 октября россияне нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Также на днях стало известно, что россияне изменили тактику обстрелов энергетических объектов. Теперь атаки РФ не только комбинированные, но и более сильные.

Сумская область вода газ София Федина свет блэкаут
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации