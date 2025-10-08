Відео
Головна Новини дня Федина підтвердила проблеми зі світлом, газом і водою на Сумщині

Федина підтвердила проблеми зі світлом, газом і водою на Сумщині

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 00:50
Нардеп Федина підтвердила критичну ситуацію в Сумській області
Дівчина зі свічкою гріється біля батареї. Ілюстративне фото: УНІАН

В Сумській області внаслідок атак РФ виникли проблеми зі світлом, газом і водою. Вирішувати ці питання має центральна влада.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявила народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина.

Читайте також:

Що сказала Федина про критичну ситуацію в Сумщині

Під час ефіру нардеп підтвердила, що в Сумській області критична гуманітарна ситуація. Зокрема, в Шостці люди готують їжу на вогні, оскільки вже шосту добу немає ні світла, ні води, ні газу.

Вона поінформувала, що партійні осередки намагаються допомагати місцевим, а саме — привозять найнеобхідніше, координують підтримку з інших регіонів. Проте Федина наголосила, що ці питання має вирішувати центральна влада:

"Мене більше турбує, чи переймається цим центральна владу. Тому що насправді це має вирішуватися по владній вертикалі, для цього є військові адміністрації... Ці речі прогнозовані багато місяців поспіль уже. І не було жодної реакції зверху, щоб систематично почати це вирішувати", — резюмувала нардеп.

Нагадаємо, в ніч проти 5 жовтня росіяни завдали удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Також днями стало відомо, що росіяни змінили тактику обстрілів енергетичних об'єктів. Тепер атаки РФ не лише комбіновані, але й сильніші.

Сумська область вода газ Софія Федина світло блекаут
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
