Госучреждениям требуется несколько интернет-провайдеров — Федиенко

Александр Федиенко. Фото: Александр Федиенко/Facebook

Государственные учреждения могут перейти на одновременное использование услуг нескольких интернет-провайдеров, чтобы снизить риски перебоев в работе из-за возможных отключений электроэнергии. Для этого ведомствам предлагают внедрить рискоориентированные алгоритмы и диверсифицировать поставщиков связи.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирык рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко.

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Госучреждениям предлагают диверсифицировать интернет

Народный депутат Александр Федиенко поделился с Анной Сирык, что постоянные угрозы отключения электроэнергии создают риски для стабильной работы государственных органов. Поэтому учреждениям следует заранее предусмотреть альтернативные варианты подключения к интернету. Речь идет об использовании услуг сразу нескольких провайдеров. Такой подход должен позволить сохранить доступ к государственным информационным системам даже в случае проблем с одним из поставщиков.

Депутат "Слуги народа" подчеркнул, что стабильный интернет для государственных учреждений напрямую связан с доступностью административных услуг для граждан.

"Если у министерства пропадает связь, то гражданин фактически не получает услугу. И это уже станет проблемой государства", — пояснил Федиенко.

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Он отмечает — именно поэтому государственным ведомствам необходимо учитывать риски перебоев со связью и заранее создавать резервные механизмы доступа к интернету.

Новини.LIVE писали, что в этом же интервью Александр Федиенко рассказал Анне Сирык: полномасштабная война сказалась на украинском рынке интернет-услуг, в частности привела к сокращению количества провайдеров. Если до начала вторжения в Украине работали около 4 тысяч таких компаний, то сейчас их осталось примерно 2 тысячи.

Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Александр Федиенко также заявил, что в Украине обсуждается возможность введения дополнительных ограничений для мужчин, уклоняющихся от военной службы. Соответствующие варианты рассматривались в Верховной Раде.