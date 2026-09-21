Держустановам потрібні кілька інтернет-провайдерів - Федієнко

Олександр Федієнко. Фото: Олександр Федієнко/Facebook

Державні установи можуть перейти на одночасне використання послуг кількох інтернет-провайдерів, щоб зменшити ризики перебоїв у роботі через можливі знеструмлення. Для цього відомствам пропонують запровадити ризикоорієнтовані алгоритми та диверсифікувати постачальників зв’язку.

Про це в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко.

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Держустановам пропонують диверсифікувати інтернет

Народний депутат Олександр Федієнко поділився з Анною Сірик, що постійні загрози знеструмлення створюють ризики для стабільної роботи державних органів. Тому установам варто заздалегідь передбачати альтернативні варіанти підключення до інтернету. Йдеться про використання послуг одразу кількох провайдерів. Такий підхід має дозволити зберегти доступ до державних інформаційних систем навіть у разі проблем із одним із постачальників.

Нардеп "Слуги народу" наголосив, що стабільний інтернет для державних установ безпосередньо пов’язаний із доступністю адміністративних послуг для громадян.

"Якщо у міністерства зникає зв'язок, то громадянин не отримує по факту послугу. І це вже проблематика буде держави", — пояснив Федієнко.

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Він зазначачає — саме тому державним відомствам необхідно враховувати ризики перебоїв зі зв’язком і заздалегідь створювати резервні механізми доступу до інтернету.

Новини.LIVE писали, що в цьому ж інтерв'ю Олександр Федієнко розповів Анні Сірик — повномасштабна війна позначилася на українському ринку інтернет-послуг, зокрема призвела до скорочення кількості провайдерів. Якщо до початку вторгнення в Україні працювали близько 4 тисяч таких компаній, то нині їх залишилося приблизно 2 тисячі.

Новини.LIVE інформували, що народний депутат Олександр Федієнко також повідомляв, що в Україні обговорюють можливість запровадження додаткових обмежень для чоловіків, які ухиляються від військової служби. Відповідні варіанти розглядались у Верховній Раді.