Европе не хватает ракет Patriot для защиты Украины

Пусковая установка, входящая в состав зенитно-ракетного комплекса Patriot. Фото: US Army

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Европейские страны столкнулись с нехваткой ракет-перехватчиков Patriot, которые необходимы Украине для укрепления противовоздушной обороны в преддверии зимних атак России. Киев рассчитывает получить сотни ракет, однако возможности союзников ограничены.

Об этом пишет Politico, передает Новини.LIVE.

Европейские запасы Patriot почти исчерпаны

Одной из главных проблем являются недостаточные запасы в европейских арсеналах. Страны, которые уже передавали Украине Patriot, вынуждены одновременно сохранять необходимое количество ракет для собственной обороны и выполнения обязательств перед НАТО.

Ситуацию осложняет и ограниченное производство в США. Новые мощности не смогут обеспечить Украину необходимыми ракетами к предстоящей зиме, а американские запасы также сократились из-за потребностей, связанных с войной против Ирана.

Украина продолжает переговоры с европейскими странами о передаче или закупке PAC-2 и PAC-3. В то же время Киев развивает собственные средства перехвата, однако они пока не готовы полностью заменить Patriot в борьбе с российскими баллистическими ракетами.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что Украина уже получила политическое решение США о выдаче лицензий на производство ракет для систем Patriot. В то же время начало производства задерживают длительные бюрократические процедуры.

Как сообщали Новини.LIVE, американские производители Raytheon и Lockheed Martin опасаются передавать Украине технологии для производства ракет-перехватчиков Patriot. Официально компании ссылаются на риски утечки технологий, однако, по данным СМИ, среди республиканцев настоящей причиной называют опасения конкуренции с украинским ВПК, который может удешевить и ускорить производство.