Европейские военные силы

Миропорядка после Второй мировой фактически не существует, а сам мир сейчас движется в бешеном ритме. Перебалансировать силы в Европе и мире между нынешними игроками и создать новую структуру и архитектуру безопасности сможет новая большая война в Европе.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал депутат ВР Егор Чернев.

"То, что существовало 80 лет, ломается. Даже страна-гарант, США, Трамп, говорит о том, что чихать я хотел на международное морское право. К сожалению, мы на пороге большей войны в Европе. И вот ее окончание перебалансирует силы не только в Европе, а вообще в мире между нынешними игроками", — отметил Чернев.

По его словам, РФ в этой иерархии останется вассалом Китая. Она будет региональным лидером в восточном полушарии, а не одним из трех крупных игроков на мировой арене.

На уточнение журналистки, согласен ли Чернев с прогнозами украинской разведки о подготовке Путиным нападением на НАТО, в частности на страны Балтии, депутат ответил, что да. Мол, много фактов указывает на это. И это необязательно произойдет после окончания войны Украины. Россия может сделать это параллельно.

"Очень много поставлено на карту самим Путиным. И он эту войну начинал не ради плюс трех областей Украины, а ради перераспределения мира. В декабре 21-го года он выдвинул ультиматум отодвинуть границы НАТО на 97-й год. То есть как минимум забрать сферы влияния, которые были у Советского Союза до его развала", — сказал Федоров.

Он также добавил, что страны Балтии понимают угрозу, а Польша даже начала подготовку к вероятному вторжению РФ.

Напомним, депутат ВР Егор Чернев предположил, что Михаил Федоров, который может возглавить министерство обороны, будет акцентироваться на технологичности ВСУ, в частности, и на замене людей на поле боя.