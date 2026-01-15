Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Європі загрожує велика війна, — депутат

Європі загрожує велика війна, — депутат

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 05:44
Путін готується до нападу на Європу - новини Getty Images
Європейські військові сили

Світопорядку після Другої світової фактично не існує, а сам світ наразі рухається у шаленому ритмі. Перебалансувати сили у Європі та світі поміж теперішніми гравцями і створити нову структуру та архітектуру безпеки зможе нова велика війна у Європі.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав депутат ВР Єгор Чернєв.

Реклама
Читайте також:

"Те, що існувало 80 років, ламається. Навіть країна-гарант, США, Трамп, говорить про те, що чхати я хотів на міжнародне морське право. На жаль, ми на порозі більшої війни в Європі. І от її закінчення перебалансує сили не тільки в Європі, а взагалі у світі між теперішніми гравцями", — відзначив Чернєв.

За його словами, РФ у цій ієрархії залишиться васалом Китаю. Вона буде регіональним лідером у східній півкулі, а не одним з трьох великих гравців на світовій арені.

На уточнення журналістки, чи погоджується Чернєв із прогнозами української розвідки підготовки Путіним нападу на НАТО, зокрема на країни Балтії, депутат відповів, що так. Мовляв, багато фактів вказує на це. І це необов’язково станеться після закінчення війни України. Росія може зробити це паралельно.

"Дуже багато поставлено на карту самим Путіним. І він цю війну розпочинав не задля плюс трьох областей України, а задля перерозподілу світу. У грудні 21-го року він висунув ультиматум відсунути кордони НАТО на 97-й рік. Тобто як мінімум забрати сфери впливу, які були у Радянському Союзу до його розвалу", — сказав Федоров.

Він також додав, що країни Балтії розуміють загрозу, а Польща навіть розпочала підготовку до ймовірного вторгнення РФ.

Нагадаємо, депутат ВР Єгор Чернєв припустив, що Михайло Федоров, який може очолити міністерство оборони, буде акцентуватись на технологічності ЗСУ, зокрема, і на заміні людей на полі бою.

США Китай Європа війна Росія
Галина Остаповець - Журналіст
Автор:
Галина Остаповець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації