Європейські військові сили

Світопорядку після Другої світової фактично не існує, а сам світ наразі рухається у шаленому ритмі. Перебалансувати сили у Європі та світі поміж теперішніми гравцями і створити нову структуру та архітектуру безпеки зможе нова велика війна у Європі.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав депутат ВР Єгор Чернєв.

"Те, що існувало 80 років, ламається. Навіть країна-гарант, США, Трамп, говорить про те, що чхати я хотів на міжнародне морське право. На жаль, ми на порозі більшої війни в Європі. І от її закінчення перебалансує сили не тільки в Європі, а взагалі у світі між теперішніми гравцями", — відзначив Чернєв.

За його словами, РФ у цій ієрархії залишиться васалом Китаю. Вона буде регіональним лідером у східній півкулі, а не одним з трьох великих гравців на світовій арені.

На уточнення журналістки, чи погоджується Чернєв із прогнозами української розвідки підготовки Путіним нападу на НАТО, зокрема на країни Балтії, депутат відповів, що так. Мовляв, багато фактів вказує на це. І це необов’язково станеться після закінчення війни України. Росія може зробити це паралельно.

"Дуже багато поставлено на карту самим Путіним. І він цю війну розпочинав не задля плюс трьох областей України, а задля перерозподілу світу. У грудні 21-го року він висунув ультиматум відсунути кордони НАТО на 97-й рік. Тобто як мінімум забрати сфери впливу, які були у Радянському Союзу до його розвалу", — сказав Федоров.

Він також додав, що країни Балтії розуміють загрозу, а Польща навіть розпочала підготовку до ймовірного вторгнення РФ.

Нагадаємо, депутат ВР Єгор Чернєв припустив, що Михайло Федоров, який може очолити міністерство оборони, буде акцентуватись на технологічності ЗСУ, зокрема, і на заміні людей на полі бою.