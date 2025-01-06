Эвакуация из Константиновки — полиция вывезла семью с детьми

Процесс эвакуации из Константиновки. Фото: НПУ

В Константиновке Донецкой области, где обстрелы стали почти ежедневными, полицейские эвакуировали семью с двумя дочерьми. Среди детей 4-летняя Милана и 15-летняя Кристина.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в понедельник, 6 января.

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Процесс эвакуации из Константиновки. Фото: НПУ

Что известно об эвакуации из Константиновки

Из-за постоянных вражеских ударов девочки не могли спать, а дом содрогался от взрывов. Родители решили обратиться к правоохранителям за помощью. Эвакуационная команда полиции оперативно вывезла семью в более безопасное место.

Процесс эвакуации из Константиновки. Фото: НПУ

Несмотря на опасность, в Константиновке до сих пор остаются семьи с детьми. Обстрелы становятся более интенсивными, поэтому полиция призывает жителей эвакуироваться, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

Процесс эвакуации из Константиновки. Фото: НПУ

Напомним, недавно глава Херсонской МВА Роман Мрочко рассказал, что россияне срывают эвакуацию гражданского населения из региона. Для этого они придумали новые методы.

Также мы писали, что в Украине изменили правила эвакуации детей. Все изменения можно узнать по ссылке.