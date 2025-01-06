Евакуація з Костянтинівки — поліція вивезла сім'ю з дітьми

Евакуація з-під обстрілів — поліція вивезла сім'ю з Костянтинівки
У Костянтинівці Донецької області, де обстріли стали майже щоденними, поліцейські евакуювали родину з двома доньками. Серед дітей 4-річна Милана та 15-річна Христина.
Про це повідомляє Національна поліція України у понеділок, 6 січня.
Що відомо про евакуацію з Костянтинівки
Через постійні ворожі удари дівчатка не могли спати, а будинок здригався від вибухів. Батьки вирішили звернутися до правоохоронців по допомогу. Евакуаційна команда поліції оперативно вивезла родину до більш безпечного місця.
Попри небезпеку, в Костянтинівці досі залишаються сім’ї з дітьми. Обстріли стають інтенсивнішими, тож поліція закликає мешканців евакуюватися, щоб зберегти життя та здоров’я.
Нагадаємо, нещодавно голова Херсонської МВА Роман Мрочко розповів, що росіяни зривають евакуацію цивільного населення з регіону. Для цього вони вигадали нові методи.
Також ми писали, що в Україні змінили правила щодо евакуації дітей. Всі зміни можна дізнатися за посиланням.
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