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В Україні змінили правила щодо евакуації дітей — що треба знати

21 грудня 2024 00:09
Катерина Османська - Редактор
В Україні змінили правила щодо евакцації дітей — що треба знати
Діти сідать у автобус. Фото: minre.gov.ua
Катерина Османська - Редактор

Кабінет Міністрів України затвердив два нових законопроєкти, розроблених Міністерством внутрішніх справ. Вони вдосконалюють правове регулювання обов’язкової евакуації населення, зоккема, дітей.

Про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драпʼятий у п'ятницю, 20 грудня.  

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Військові адміністрації отримують право оголошувати обов’язкову евакуацію населення з територій, де тривають бойові дії. Рішення ухвалюється за пропозицією військового командування.  

Категорії населення

Евакуація може бути загальною або стосуватися окремих категорій, таких як:

  • діти;
  • люди похилого віку;
  • особи з інвалідністю.  

Евакуація дітей

Дітей евакуюють разом із одним із батьків, законними представниками або особами, які їх замінюють. Процес контролюють органи опіки та піклування, із залученням Національної поліції.  

Примусова евакуація дітей

Якщо батьки відмовляються евакуювати дітей, рішення про їх примусову евакуацію ухвалює обласна військова адміністрація за пропозицією військового командування та за погодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів. Евакуацію здійснює Національна поліція з передачею дітей органам опіки.

Крім того, новою статтею 210-2 Кодексу про адміністративні правопорушення пропонується запровадити відповідальність за порушення правил:  
— в’їзду або перебування у зонах обов’язкової евакуації без перепусток або посвідчень.  

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі протягом березня вдалося евакуювати до безпечних місць 30 людей. Місцеві не погоджуються на евакуацію, однак влада закликає виїжджати.

Також ми писали, що деякі жителі Донецької області намагаються повернутись додому разом з дітьми. 

діти евакуація Україна війна в Україні виїзд за кордон

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