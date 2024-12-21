В Украине изменили правила по эвакуации детей — что нужно знать

Дети садятся в автобус. Фото: minre.gov.ua

Кабинет Министров Украины утвердил два новых законопроекта, разработанных Министерством внутренних дел. Они совершенствуют правовое регулирование обязательной эвакуации населения, зоккема, детей.

Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпятый в пятницу, 20 декабря.

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Основные положения законопроектов

Военные администрации получают право объявлять обязательную эвакуацию населения с территорий, где продолжаются боевые действия. Решение принимается по предложению военного командования.

Категории населения

Эвакуация может быть общей или касаться отдельных категорий, таких как:

дети;

пожилые люди;

лица с инвалидностью.

Эвакуация детей

Детей эвакуируют вместе с одним из родителей, законными представителями или заменяющими их лицами. Процесс контролируют органы опеки и попечительства с привлечением Национальной полиции.

Принудительная эвакуация детей

Если родители отказываются эвакуировать детей, решение об их принудительной эвакуации принимает областная военная администрация по предложению военного командования и согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий. Эвакуацию осуществляет Национальная полиция с передачей детей органам опеки.

Кроме того, новой статьей 210-2 Кодекса об административных правонарушениях предлагается ввести ответственность за нарушение правил:

— въезд или пребывание в зонах обязательной эвакуации без пропусков или удостоверений.

Напомним, ранее в Запорожье в течение марта удалось эвакуировать в безопасные места 30 человек. Местные не соглашаются на эвакуацию, однако власти призывают уезжать.

Также мы писали, что некоторые жители Донецкой области пытаются возвратиться домой вместе с детьми.