В Украине изменили правила по эвакуации детей — что нужно знать

В Украине изменили правила эвакуации детей — что нужно знать
Кабинет Министров Украины утвердил два новых законопроекта, разработанных Министерством внутренних дел. Они совершенствуют правовое регулирование обязательной эвакуации населения, зоккема, детей.
Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпятый в пятницу, 20 декабря.
Основные положения законопроектов
Военные администрации получают право объявлять обязательную эвакуацию населения с территорий, где продолжаются боевые действия. Решение принимается по предложению военного командования.
Категории населения
Эвакуация может быть общей или касаться отдельных категорий, таких как:
- дети;
- пожилые люди;
- лица с инвалидностью.
Эвакуация детей
Детей эвакуируют вместе с одним из родителей, законными представителями или заменяющими их лицами. Процесс контролируют органы опеки и попечительства с привлечением Национальной полиции.
Принудительная эвакуация детей
Если родители отказываются эвакуировать детей, решение об их принудительной эвакуации принимает областная военная администрация по предложению военного командования и согласованию с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий. Эвакуацию осуществляет Национальная полиция с передачей детей органам опеки.
Кроме того, новой статьей 210-2 Кодекса об административных правонарушениях предлагается ввести ответственность за нарушение правил:
— въезд или пребывание в зонах обязательной эвакуации без пропусков или удостоверений.
Напомним, ранее в Запорожье в течение марта удалось эвакуировать в безопасные места 30 человек. Местные не соглашаются на эвакуацию, однако власти призывают уезжать.
Также мы писали, что некоторые жители Донецкой области пытаются возвратиться домой вместе с детьми.
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