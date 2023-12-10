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Эвакуация украинцев из сектора Газа — в ГУР рассказали детали операции

10 декабря 2023 19:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Эвакуация украинцев из сектора Газа — в ГУР рассказали детали операции
Эвакуированные украинцы из сектора Газа. Иллюстративное фото: ГУР
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинская разведка вместе с Министерством иностранных дел завершили операцию по спасению украинцев из сектора Газа. Во время нее удалось эвакуировать 315 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

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Детали операции по спасению украинцев

"Осуществленная ГУР МО Украины и МИД Украины по поручению Президента Украины эвакуационная миссия проходила в несколько этапов. В итоге из опасной зоны удалось вывезти 315 человек: 304 украинца, два палестинца, девять граждан Молдовы", говорится в сообщении.

В каком состоянии были эвакуированные граждане

Отмечается, что среди эвакуированных людей из сектора Газа два человека были ранены, один человек онкобольной и одна беременная женщина.

Кроме того, удалось спасти еще двух граждан, которые помогали украинским разведчикам с координацией в зоне конфликта.

порятунок українців із сектора Гази
Скриншот сообщения из Telegram ГУР

Напомним, с середины ноября Одесская область взяла на себя важную задачу по эвакуации граждан Украины из сектора Газа. Эта инициатива включает в себя транспортировку и обеспечение местами для временного проживания эвакуированных.

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