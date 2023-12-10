Эвакуация украинцев из сектора Газа — в ГУР рассказали детали операции
Украинская разведка вместе с Министерством иностранных дел завершили операцию по спасению украинцев из сектора Газа. Во время нее удалось эвакуировать 315 человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Детали операции по спасению украинцев
"Осуществленная ГУР МО Украины и МИД Украины по поручению Президента Украины эвакуационная миссия проходила в несколько этапов. В итоге из опасной зоны удалось вывезти 315 человек: 304 украинца, два палестинца, девять граждан Молдовы", — говорится в сообщении.
В каком состоянии были эвакуированные граждане
Отмечается, что среди эвакуированных людей из сектора Газа два человека были ранены, один человек онкобольной и одна беременная женщина.
Кроме того, удалось спасти еще двух граждан, которые помогали украинским разведчикам с координацией в зоне конфликта.
Напомним, с середины ноября Одесская область взяла на себя важную задачу по эвакуации граждан Украины из сектора Газа. Эта инициатива включает в себя транспортировку и обеспечение местами для временного проживания эвакуированных.
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