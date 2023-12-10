Евакуація українців із сектора Гази — в ГУР розповіли деталі операції

Евакуйовані українці із сектора Гази. Ілюстративне фото: ГУР

Українська розвідка разом з Міністерством закордонних справ завершили операцію з порятунку українців із сектора Гази. Під час неї вдалося евакуювати 315 людей.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

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Деталі операції з порятунку українців

"Здійснена ГУР МО України та МЗС України за дорученням Президента України евакуаційна місія відбувалась у декілька етапів. У підсумку із небезпечної зони вдалось вивезти 315 людей: 304 українці, два палестинці, дев'ять громадян Молдови", — йдеться у повідомленні.

В якому стані були евакуйовані громадяни

Зазначається, що серед евакуйованих людей із сектора Гази, двоє осіб були поранені, одна людина онкохвора та одна вагітна жінка.

Крім того, вдалося врятувати ще двох громадян, які допомагали українським розвідникам з координацією у зоні конфлікту.

Скриншот допису з Telegram ГУР

Нагадаємо, з середини листопада Одеська область взяла на себе важливе завдання щодо евакуації громадян України з сектора Гази. Ця ініціатива містить в собі транспортування та забезпечення місцями для тимчасового проживання евакуйованих.