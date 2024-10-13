Эвакуация населения — сколько человек эвакуировали из приграничных громад Сумщины

Правоохранители эвакуируют людей из Сумской области Фото: Нацполиция

В Сумской области продолжается эвакуация из 189 населенных пунктов. Общее количество эвакуированных из региона составляет более 36 тысяч человек, из них 6469 — это дети.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА в Telegram в воскресенье, 13 октября.

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На Сумщине продолжается эвакуация из 189 населенных пунктов 17 территориальных громад региона. Сообщается, что за последнюю неделю из приграничных громад области эвакуировали 535 человек, среди которых 143 ребенка.

Спасатели эвакуируют людей из Сумской области. Фото: ГСЧС Сумщины

По данным Департамента гражданской защиты населения Сумской ОГА, общее количество эвакуированных лиц составляет 36 тысяч 804 человека, из них 6469 детей.

"Эвакуированы все жители из 34 населенных пунктов пятикилометровой и за пределами пятикилометровой зоны от государственной границы Украины с Россией", — говорится в сообщении.

Спасатель помогает бабушке дойти до эвакуационного автобуса. Фото: ГСЧС Сумщины

В ОВА отмечали, что в области продолжается обязательная эвакуация принудительно детей из 28 населенных пунктов Середино-Будской громады Шосткинского района, за исключением г. Середина-Буда, и из 24 населенных пунктов Великописаревской поселковой территориальной громады.

Сообщение Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, ГУР совместно с Министерством иностранных дел эвакуировало из Ливана еще 68 человек. Среди них 28 украинцев, а также 40 граждан еще семи стран.

Ранее мы писали, что в результате вражеской атаки на Константиновку Донецкой области под обстрел попал эвакуационный экипаж с десятью взрослыми и детьми.