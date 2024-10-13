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Евакуація триває — скільки осіб вивезли з прикордонних територій Сумщини

13 жовтня 2024 15:01
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Евакуація населення — скільки осіб евакуювали з прикордонних громад Сумщини
Правоохоронці евакуюють людей із Сумської області. Фото: Нацполіція
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Сумській області продовжується евакуація зі 189 населених пунктів. Загальна кількість евакуйованих з регіону становить понад 36 тисяч осіб, з них 6469 — це діти.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА у Telegram у неділю, 13 жовтня.

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Евакуація людей на Сумщині

На Сумщині триває евакуація зі 189 населених пунктів 17 територіальних громад регіону. Повідомляється, що за останній тиждень з прикордонних громад області евакуювали 535 осіб, серед яких 143 дитини.

евакуація сумчан
Рятувальники евакуюють людей із Сумщини. Фото: ДСНС Сумщини

За даними Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА, загальна кількість евакуйованих осіб становить 36 тисяч 804 людей, з них 6469 дітей.

"Евакуйовані усі мешканці з 34 населених пунктів п'ятикілометрової та поза межами п'ятикілометрової зони від державного кордону України з Росією", — йдеться в повідомленні.

евакуація бабусі
Рятувальник допомагає бабусі дійти до евакуаційного автобуса. Фото: ДСНС Сумщини

В ОВА зазначали, що в області триває обов'язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з 28 населених пунктів Середино-Будської громади Шосткинського району, за винятком м. Середина-Буда, та з 24 населених пунктів Великописарівської селищної територіальної громади.

евакуація на Сумщині
Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, ГУР спільно з Міністерством закордонних справ евакуювало з Лівану ще 68 людей. Серед них 28 українців, а також 40 громадян ще семи країн.

Раніше ми писали, що внаслідок ворожої атаки на Костянтинівку Донецької області під обстріл потрапив евакуаційний екіпаж із десятьма дорослими та дітьми.

евакуація Сумська область обстріли війна в Україні Сумська ОВА

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