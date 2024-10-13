Евакуація населення — скільки осіб евакуювали з прикордонних громад Сумщини

Правоохоронці евакуюють людей із Сумської області. Фото: Нацполіція

У Сумській області продовжується евакуація зі 189 населених пунктів. Загальна кількість евакуйованих з регіону становить понад 36 тисяч осіб, з них 6469 — це діти.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА у Telegram у неділю, 13 жовтня.

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Евакуація людей на Сумщині

На Сумщині триває евакуація зі 189 населених пунктів 17 територіальних громад регіону. Повідомляється, що за останній тиждень з прикордонних громад області евакуювали 535 осіб, серед яких 143 дитини.

Рятувальники евакуюють людей із Сумщини. Фото: ДСНС Сумщини

За даними Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА, загальна кількість евакуйованих осіб становить 36 тисяч 804 людей, з них 6469 дітей.

"Евакуйовані усі мешканці з 34 населених пунктів п'ятикілометрової та поза межами п'ятикілометрової зони від державного кордону України з Росією", — йдеться в повідомленні.

Рятувальник допомагає бабусі дійти до евакуаційного автобуса. Фото: ДСНС Сумщини

В ОВА зазначали, що в області триває обов'язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з 28 населених пунктів Середино-Будської громади Шосткинського району, за винятком м. Середина-Буда, та з 24 населених пунктів Великописарівської селищної територіальної громади.

Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, ГУР спільно з Міністерством закордонних справ евакуювало з Лівану ще 68 людей. Серед них 28 українців, а також 40 громадян ще семи країн.

Раніше ми писали, що внаслідок ворожої атаки на Костянтинівку Донецької області під обстріл потрапив евакуаційний екіпаж із десятьма дорослими та дітьми.