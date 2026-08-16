ЕС продлил санкции против Ирана: Украина присоединилась

Владимир Зеленский и лидеры ЕС. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Украина присоединилась к решению Европейского Союза о продлении ограничительных мер в отношении Ирана в связи с его военной поддержкой России в войне против Украины, а также вооруженных группировок на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Соответствующее решение Совет ЕС принял 24 июля 2026 года, а Украина и еще восемь стран согласились привести свою национальную политику в соответствие с этим документом.

Об этом сообщает Европейская служба внешних дел (EEAS), передает Новини.LIVE.

Какие санкции продлил Евросоюз

Совет ЕС принял решение, которым внес изменения в документ об ограничительных мерах в отношении Ирана. Санкции связаны с военной поддержкой Тегераном войны России против Украины, а также с поддержкой вооруженных групп и формирований на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

Ограничения также касаются действий Ирана, которые, по оценке Европейского Союза, подрывают свободу судоходства на Ближнем Востоке.

Совет ЕС принял решение возобновить ограничительные меры, введенные решением от 2023 года. В то же время из санкционного списка исключили четырех человек, которые были указаны в приложении к новому решению.

Какие страны присоединились к решению

К решению Совета ЕС присоединились девять государств: Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина.

Эти страны обязались обеспечить соответствие своей национальной политики решению, принятому Советом ЕС.

В Европейском Союзе приняли во внимание соответствующее обязательство государств и приветствовали их присоединение к ограничительным мерам.

Таким образом, Украина официально присоединилась к позиции ЕС относительно продолжения санкционного давления на Иран из-за его военной деятельности и поддержки России.

Также Новини.LIVE писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном может объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. По его словам, это может произойти "довольно скоро", а сейчас Вашингтон якобы уже установил контроль над стратегическим водным путем.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Иран выдвинул США ряд условий для возобновления прохода судов через Ормузский пролив. Тегеран требует прекратить американскую морскую блокаду, вывести войска из региона и полностью остановить боевые действия, а также настаивает на компенсации нанесенного ущерба и разблокировании своих замороженных активов.