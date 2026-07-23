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Главная Новости дня ЕС оштрафовал Google на 890 млн евро за нарушение правил конкуренции

ЕС оштрафовал Google на 890 млн евро за нарушение правил конкуренции

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 21:02
Google оштрафовали на 890 млн евро: решение Евросоюза
Телефон в руке. Фото: Unsplash

Европейский Союз наложил на Google рекордный штраф в размере 890 миллионов евро за нарушение правил конкуренции. В Еврокомиссии заявили, что компания использовала свою поисковую систему и магазин приложений Google Play для получения преимуществ перед конкурентами.

Об этом пишет Bild, передает Новини.LIVE.

Google получила рекордный штраф от Евросоюза

Европейский Союз оштрафовал Google на 890 миллионов евро из-за обвинений в применении недобросовестных методов ведения бизнеса.

По данным Европейской комиссии, компания нарушала правила конкуренции, используя доминирующее положение своей поисковой системы и магазина приложений Google Play. Регуляторы считают, что Google предоставляла собственным сервисам преимущество в поисковой выдаче, из-за чего конкуренты оказывались в менее выгодном положении.

Также в ЕС заявили, что компания ограничивала возможности разработчиков распространять свои приложения через альтернативные магазины приложений. По мнению европейских чиновников, такие действия создавали дополнительные барьеры для других участников рынка.

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В Еврокомиссии призвали Google изменить соответствующие практики. Представители компании уже работают над обновлением алгоритмов поиска и работы Google Play, а переговоры с европейским регулятором продолжаются.

Еврокомиссар по цифровым вопросам Хенна Вирккунен заявила, что решение должно усилить конкуренцию в сфере цифровых технологий и позволить другим компаниям активнее развивать инновации.

В Европейском Союзе действует Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act), направленный на ограничение влияния крупнейших технологических компаний. Документ предусматривает возможность штрафов до 10% от мирового годового оборота компании в случае нарушений.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Тереза Рибера подчеркнула, что преимущество на рынке должны получать лучшие продукты, а не компании, контролирующие ключевые цифровые платформы.

Штраф в размере 890 миллионов евро стал самым крупным наказанием, наложенным ЕС на цифровую компанию. Ранее Брюссель уже применял значительные санкции в отношении других технологических корпораций, в частности Meta и Apple. Google может обжаловать решение Европейской комиссии.

Между тем Новини.LIVE сообщали, что Европейский Союз согласовал новый пакет экономических санкций против России. Послы стран-членов ЕС одобрили решение, а дипломаты уже завершают техническое оформление документа перед окончательным утверждением.

Новини.LIVE писали, что ЕС принял 21-й пакет санкций против России, Зеленский приветствовал решение Брюсселя.
По его словам, санкции должны усилить экономическое давление на Москву и ограничить её возможности финансировать войну.

Европейский союз Google штраф
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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