Google оштрафовали на 890 млн евро: решение Евросоюза

Телефон в руке. Фото: Unsplash

Европейский Союз наложил на Google рекордный штраф в размере 890 миллионов евро за нарушение правил конкуренции. В Еврокомиссии заявили, что компания использовала свою поисковую систему и магазин приложений Google Play для получения преимуществ перед конкурентами.

Об этом пишет Bild, передает Новини.LIVE.

Google получила рекордный штраф от Евросоюза

Европейский Союз оштрафовал Google на 890 миллионов евро из-за обвинений в применении недобросовестных методов ведения бизнеса.

По данным Европейской комиссии, компания нарушала правила конкуренции, используя доминирующее положение своей поисковой системы и магазина приложений Google Play. Регуляторы считают, что Google предоставляла собственным сервисам преимущество в поисковой выдаче, из-за чего конкуренты оказывались в менее выгодном положении.

Также в ЕС заявили, что компания ограничивала возможности разработчиков распространять свои приложения через альтернативные магазины приложений. По мнению европейских чиновников, такие действия создавали дополнительные барьеры для других участников рынка.

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В Еврокомиссии призвали Google изменить соответствующие практики. Представители компании уже работают над обновлением алгоритмов поиска и работы Google Play, а переговоры с европейским регулятором продолжаются.

Еврокомиссар по цифровым вопросам Хенна Вирккунен заявила, что решение должно усилить конкуренцию в сфере цифровых технологий и позволить другим компаниям активнее развивать инновации.

В Европейском Союзе действует Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act), направленный на ограничение влияния крупнейших технологических компаний. Документ предусматривает возможность штрафов до 10% от мирового годового оборота компании в случае нарушений.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Тереза Рибера подчеркнула, что преимущество на рынке должны получать лучшие продукты, а не компании, контролирующие ключевые цифровые платформы.

Штраф в размере 890 миллионов евро стал самым крупным наказанием, наложенным ЕС на цифровую компанию. Ранее Брюссель уже применял значительные санкции в отношении других технологических корпораций, в частности Meta и Apple. Google может обжаловать решение Европейской комиссии.

Между тем Новини.LIVE сообщали, что Европейский Союз согласовал новый пакет экономических санкций против России. Послы стран-членов ЕС одобрили решение, а дипломаты уже завершают техническое оформление документа перед окончательным утверждением.

Новини.LIVE писали, что ЕС принял 21-й пакет санкций против России, Зеленский приветствовал решение Брюсселя.

По его словам, санкции должны усилить экономическое давление на Москву и ограничить её возможности финансировать войну.