Турция должна сделать шаги для мира в Украине, — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 18 февраля, провели встречу в Анкаре. Там глава Турции сделал важное заявление относительно завершения войны в Украине.

Об этом Эрдоган сказал во время совместной пресс-конференции с Зеленским.

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Турецкий лидер считает, что, чтобы наступил справедливый мир, надо демонстрировать свою приверженность миру. Он подчеркнул, что в мире "нет побежденных".

"В мире не может быть того, кто проиграл — мы хотим, чтобы он скорее наступил, потому что есть много пленных, сотни тысяч погибших и пусть это закончится. И мы как ближайший сосед должны как можно быстрее сделать шаги для установления мира", — сказал Эрдоган.

Также ранее президент Турции заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины.

Напомним, что сегодня в Саудовской Аравии встретились делегации США и России для обсуждения войны в Украине. Зеленский предположил, что эти переговоры имеют "такой же настрой", как ультиматумы РФ в начале войны.

В то же время в государственном департаменте США назвали перечень договоренностей, которые были достигнуты между американской и российской сторонами.