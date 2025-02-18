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Эрдоган высказался о территориальной целостности Украины

18 февраля 2025 16:39
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Эрдоган высказался относительно территориальной целостности Украины
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его государство поддерживает полную территориальную целостность Украины. Также он отметил, что всячески поддерживает установление мира.

Об этом Эрдоган сообщил во время специального брифинга во вторник, 18 февраля.

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"Территориальная целостность... Не можем отказаться (от нее. — Ред.), поэтому надо как можно скорее установить мир", — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что его страна является идеальной принимающей стороной для переговоров. Он считает, что переговоры скоро начнутся между Украиной, Россией и США.

Президент Турции также заявил, что они поддерживают полную территориальную целостность и суверенитет Украины. Турция также будет оказывать полную поддержку для установления мира.

Напомним, что сегодня в Саудовской Аравии встретились делегации США и России для обсуждения войны в Украине. Зеленский предположил, что эти переговоры имеют "такой же настрой", как ультиматумы РФ в начале войны.

В то же время в государственном департаменте США назвали перечень договоренностей, которые были достигнуты между американской и российской сторонами.

Владимир Зеленский Украина Реджеп Эрдоган война в Украине мирные переговоры
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