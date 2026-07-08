Эрдоган призвал Украину и Россию возобновить мирные переговоры в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Фото: Новини.LIVE

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова вновь стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией. По его словам, вопрос о войне обсуждался в ходе саммита НАТО.

Об этом он заявил на саммите НАТО в Анкаре, передает Новини.LIVE.

Президент Турции обратился к Зеленскому и Путину

Эрдоган подчеркнул, что Турция с самого начала полномасштабной войны выступает за дипломатическое урегулирование конфликта и неоднократно призывала стороны к диалогу.

"Эта война на истощение превратилась в машину для убийств, с десятками тысяч жертв каждый месяц", — сказал президент Турции.

Он отметил, что и президент Украины Владимир Зеленский, и российский диктатор Владимир Путин знают о позиции Анкары относительно необходимости мирных переговоров.

Президент Турции в очередной раз подтвердил готовность организовать встречу сторон на своей территории.

"В справедливом мире нет побежденных. Я еще раз подчеркиваю, что мы готовы вновь собрать стороны в Турции", — заявил Эрдоган.

Как сообщали Новини.LIVE, Турция поддерживает укрепление обороноспособности Украины. В частности, страна выступает за расширение международной военной помощи для защиты страны от российской агрессии.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. В ходе встреч обсуждались дальнейшая евроинтеграция Украины, вопросы энергетической безопасности, развитие оборонного сотрудничества, а также подготовка государства к следующему отопительному сезону.