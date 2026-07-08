Турция поддержала закупку оружия для Украины

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал инициативу по закупке оружия для Украины. Он пообещал использовать дипломатические каналы, чтобы заставить Россию пойти на мир.

Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время саммита НАТО в Анкаре, передает Новини.LIVE.

Турция поддерживает закупку оружия для Украины

"Я разделяю видение Трампа относительно мира в войне в Украине и выражаю свою поддержку инициативе Украины по спискам приоритетных потребностей", — отметил Эрдоган.

По его словам, помимо военной поддержки, которую Турция оказывает Украине из собственного национального запаса, страна продолжит вносить вклад в рамках PURL.

"Поддерживая Украину, мы используем наши каналы коммуникации, чтобы подтолкнуть Россию к миру", — добавил он.

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Как писали Новини.LIVE, 8 июля в Анкаре начался второй день саммита НАТО. Сегодня запланирована встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Кроме того, Трамп сообщил, что, по одной из оценок, ежемесячно в войне между Украиной и Россией могут гибнуть до 41 тысячи человек. Он подчеркнул, что приоритетом является как можно более быстрое прекращение боевых действий и сохранение человеческих жизней.