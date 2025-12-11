У Трампа рука залеплена пластырем - Белый дом объяснил причину

Энергетик работает над восстановлением света. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго/Facebook

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал об условиях, при которых энергосистема Украины не выдержит, Это произойдет, если температура -10 °C будет держаться больше недели.

Об этом Виталий Зайченко заявил в эфире телемарафона, сообщили Новини.LIVE.

Состояние энергосистемы Украины

Для энергосистемы Украины критическим является длительный, где-то не менее недели, период с температурами -10 °C и ниже. При этом потребление энергосистемы может вырасти достаточно сильно.

"Невозможно будет обеспечить ни за счет импорта, ни внутренних источников покрытия нашего энергопотребления", — заявил Зайченко.

В то же время председатель правления "Укрэнерго" считает: если не будет новых российских ракетно-дронных ударов по энергетике — ситуация со светом вряд ли ухудшится.

Напомним, что Укрэнерго обращает внимание на то, что отключение света завтра, 12 декабря, будет касаться всех регионов Украины.

Ранее мы также информировали, что Виталий Зайченко сообщил: энергетика работает в условиях рисков ракетно-дронных атак поэтому аварийные запасы оборудования увеличены втрое.