У Трампа рука заліплена пластиром – Білий дім пояснив причину

Енергетик працює над відновленням світла. Фото ілюстративне: Харківобленерго/Facebook

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко розповів про умови, при яких енергосистема України не витримає, Це станеться, якщо температура -10 °C буде триматися більше тижня.

Про це Віталій Зайченко заявив в ефірі телемарафону, повідомили Новини.LIVE.

Стан енергосистеми України

Для енергосистеми України критичним є тривалий, десь не менше тижня, період з температурами -10 °C і нижче. При цьому споживання енергосистеми може зрости досить сильно.

"Неможливо буде забезпечити ані за рахунок імпорту, ані внутрішніх джерел покриття нашого енергоспоживання", — заявив Зайченко.

Водночас голова правління "Укренерго" вважає: якщо не буде нових російських ракетно-дронових ударів по енергетиці — ситуація зі світлом навряд чи погіршиться.

Нагадаємо, що Укренерго звертає увагу на те, що відключення світла завтра, 12 грудня, буде стосуватися усіх регіонів України.

Раніше ми також інформували, що Віталій Зайченко повідомив: енергетика працює в умовах ризиків ракетно-дронових атак — тому аварійні запаси обладнання збільшено втричі.