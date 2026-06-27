Энергетика Украины: на URC2026 подписано 28 соглашений на сумму 2 млрд евро

Конференция URC2026. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В ходе конференции URC2026 Украина достигла договоренностей в сфере энергетики на сумму почти 2 млрд евро. Всего было подписано 28 международных соглашений, меморандумов и финансовых договоренностей, касающихся восстановления и развития энергосистемы.

Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль, передает Новини.LIVE.

Финансирование со стороны США, ЕС и международных банков

В частности, подписано письмо о намерениях с Экспортно-импортным банком США на сумму до 300 млн долларов для финансирования оборудования, работ и услуг для "Нафтогаза".

Правительство Великобритании подтвердило государственные гарантии по кредиту на 210 млн фунтов стерлингов для обеспечения поставок ядерного топлива компанией Urenco для украинских АЭС.

Также согласовано соглашение на 191,2 млн евро с участием IFC, ЕБРР, BSTDB, BII Ukraine и Swedfund для строительства ветровой электростанции мощностью 189 МВт, которое реализует "Галнафтогаз".

Отдельно подписано кредитное соглашение с немецкой компанией Notus Energy на сумму 65 млн евро для ветровой электростанции мощностью 120 МВт.

Крупные инвестиции в генерацию и "Укрэнерго"

ДТЭК и GE Vernova договорились о строительстве новой парогазовой электростанции мощностью 650 МВт. Общий объем инвестиций составляет 900 млн евро.

ЕБРР также подписал письма о намерениях с Германией и Норвегией на сумму 55 млн евро для развития программы RAMP-UP, которая призвана поддержать до 1 ГВт новых мощностей ВИЭ.

Кроме того, "Укрэнерго" получит кредит в разме ре 90 млн евро под государственные гарантии на реконструкцию подстанций и грант в размере 11 млн евро от правительства Германии через KfW на закупку оборудования.

Отдельно подписан грант на 44,6 млн евро для "Укрнафты" от правительств Норвегии и Нидерландов.

Меморандумы и новые проекты

Также подписан ряд меморандумов в сфере энергетики. В частности:

со Swedfund International — о модернизации энергетической инфраструктуры;

"Нафтогаз" — с Siemens Energy, GEK TERNA Group, DP Pumps и ORLEN;

с CQUESTRA BV — о трансграничном проекте транспортировки и хранения CO₂;

"Энергоатом" — с ŠKODA JS о развитии ядерной энергетики;

с Doğuş İnşaat — по ГАЭС и восстановлению Каховской ГЭС;

со Swedfund — для "Укргидроэнерго" в рамках пилотного проекта по производству зеленого водорода;

"Укрнафта" — с MAYEKAWA MFG. CO., LTD. по вопросам энергоэффективности и декарбонизации.

Денис Шмыгаль поблагодарил международных партнеров за поддержку и готовность присоединиться к восстановлению и модернизации украинской энергетики.

Заявление Дениса Шмыгаля. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 26 июня, завершилась Конференция по вопросам восстановления Украины, которая проходила в Гданьске в течение двух дней — 25 и 26 июня. Она стала крупнейшей за последние пять лет. Политические скандалы, в частности между Польшей и Украиной, не повлияли на объемы финансовой поддержки.

Новини.LIVE сообщали, что на конференции Ukraine Recovery Conference 2026 Украина совместно с Европейским инвестиционным банком объявила о новом пакете поддержки для восстановления страны. Общий объем помощи превышает 470 млн евро.