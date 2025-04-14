Экс-ведущий пророссийских телеканалов Макс Назаров вышел из-под стражи под залог

Экс-ведущий подсанкционных телеканалов "Наш" и NewsOne Макс Назаров. Фото: "Суспільне Новини".

Экс-ведущий подсанкционных телеканалов "Наш" и NewsOne Назаров вышел из-под стражи под залог. Это произошло еще 20 марта этого года.

Об этом информируют источники "РБК-Украина" в Офисе генпрокурора.

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Экс-ведущий подсанкционных телеканалов "Наш" и NewsOne Макс Назаров вышел из-под стражи под залог в 8,5 млн гривен. По данным источников, Назаров вышел из СИЗО 20 марта 2025 года. Он сдал загранпаспорт в Государственную миграционную службу.

Сейчас экс-ведущий пропагандистских телеканалов обязан являться по вызову и сообщать об изменении места жительства.

По данным "Суспільного", сначала сумма залога была 12 миллионов гривен. Впоследствии ее уменьшили до 8,5 миллионов гривен.

Ранее фигуранта отправили под стражу на 60 суток с правом внесения залога. Назарова подозревают в оправдании российской агрессии против Украины.

Напомним, что 18 января 2025 года Служба безопасности Украины сообщила об объявлении подозрения Максиму Назарову в антиукраинской деятельности.

В частности, Соломенский районный суд Киева 21 декабря 2024 года принял решение о мере пресечения для Макса Назарова. Его оставили под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 12 миллионов гривен.